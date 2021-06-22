Правительство не стало выделять деньги на программу чипирования мозга

Федеральная исследовательская программа, которая предполагала изучение возможности управлять внешними устройствами с помощью вживленных в мозг микрокомпьютеров, была закрыта еще в прошлом году, поскольку правительство России пришло к выводу о ее «нецелесообразности». Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минобрнауки.
«Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», — объяснили в ведомстве.
Об этой программе ранее сегодня писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минобрнауки и документы по ней. Программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» была рассчитана до 2030 года и на нее предполагалось выделение 54 млрд руб. Ее разработчиками были МГУ и Российская академия наук.
В рамках программы планировалось исследовать и развивать технологии нейроинтерфейсов, при которых можно управлять внешними устройствами, например компьютером или экзоскелетом, напрямую, посылая электрические сигналы мозга, которые трансформируются в команды управления.
В пресс-службе Минобрнауки «Коммерсанту» на момент публикации материала сообщили, что проект находится в стадии начальной проработки.
Опыты с вживлением чипов в мозг и разработкой соответствующей нейроэлектроники действительно существуют: например, специалисты компании Neuralink, которую в 2016 году создал Илон Маск, вложивший в стартап более $100 млн, разработали беспроводную версию подобного нейроинтерфейса. Его успешно испытали на свиньях.
Как отмечал Маск, в будущем благодаря этим чипам можно будет лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. А в апреле этого года Neuralink даже смогла вживить такой интерфейс в мозг обезьяны, которая с его помощью смогла сыграть в видеоигру. По словам главы Neuralink Макса Ходака, чипы представляют собой небольшое устройство почти с 3,1 тыс. микроэлектродов.
Такой чип может позволить парализованным людям силой мысли управлять гаджетом.
Фейки о чипировании приобрели популярность после начала пандемии и вакцинации от COVID-19: некоторые конспирологи считают, что с помощью вакцин «происходит чипирование», а сам препарат содержит «тяжелые металлы» и иные вредные вещества. Приверженцем теории чипирования, в частности, является режиссер Никита Михалков, опубликовавший в мае 2020 года эпизод своей авторской программы «Бесогон», посвященный этой теме. Его показали в федеральном эфире, но потом все же сняли с повторных показов.