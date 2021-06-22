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15:03 (мск), источник: РБК

Правительство не стало выделять деньги на программу чипирования мозга

Исследовательская программа чипирования мозга существовала, но в конце прошлого года правительство отказалось от ее финансирования. Исследованиями такого рода занимаются и за рубежом, они могут помочь парализованным людям.

Источник: Depositphotos
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Федеральная исследовательская программа, которая предполагала изучение возможности управлять внешними устройствами с помощью вживленных в мозг микрокомпьютеров, была закрыта еще в прошлом году, поскольку правительство России пришло к выводу о ее «нецелесообразности». Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минобрнауки.

«Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», — объяснили в ведомстве.

Об этой программе ранее сегодня писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минобрнауки и документы по ней. Программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» была рассчитана до 2030 года и на нее предполагалось выделение 54 млрд руб. Ее разработчиками были МГУ и Российская академия наук.

В рамках программы планировалось исследовать и развивать технологии нейроинтерфейсов, при которых можно управлять внешними устройствами, например компьютером или экзоскелетом, напрямую, посылая электрические сигналы мозга, которые трансформируются в команды управления.
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В пресс-службе Минобрнауки «Коммерсанту» на момент публикации материала сообщили, что проект находится в стадии начальной проработки.

Опыты с вживлением чипов в мозг и разработкой соответствующей нейроэлектроники действительно существуют: например, специалисты компании Neuralink, которую в 2016 году создал Илон Маск, вложивший в стартап более $100 млн, разработали беспроводную версию подобного нейроинтерфейса. Его успешно испытали на свиньях.

Как отмечал Маск, в будущем благодаря этим чипам можно будет лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. А в апреле этого года Neuralink даже смогла вживить такой интерфейс в мозг обезьяны, которая с его помощью смогла сыграть в видеоигру. По словам главы Neuralink Макса Ходака, чипы представляют собой небольшое устройство почти с 3,1 тыс. микроэлектродов.

Такой чип может позволить парализованным людям силой мысли управлять гаджетом.

Фейки о чипировании приобрели популярность после начала пандемии и вакцинации от COVID-19: некоторые конспирологи считают, что с помощью вакцин «происходит чипирование», а сам препарат содержит «тяжелые металлы» и иные вредные вещества. Приверженцем теории чипирования, в частности, является режиссер Никита Михалков, опубликовавший в мае 2020 года эпизод своей авторской программы «Бесогон», посвященный этой теме. Его показали в федеральном эфире, но потом все же сняли с повторных показов.

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Георгий Тадтаев

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