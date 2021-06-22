18:40 (мск), источник: РБК
Меркель позвонила Путину в день 80-летия начала ВОВ
Канцлер выразила сопереживание в связи с событиями 80-летней давности, оба лидера подчеркнули необходимость сохранения исторической памяти.
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Президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонную беседу в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны, разговор прошел по инициативе немецкой стороны. Об этом сообщает
«Ангела Меркель выразила чувство сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет», — сообщили в Кремле.
Путин, в свою очередь, заявил, что в Москве оценили участие Меркель и федерального президента
«Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями», — подводит итог разговора
Помимо разговора, посвященного памятной дате, Путин информировал Меркель об основных итогах саммита с президентом США Джозефом Байденом в Женеве.
Сегодня в немецкой газете Die Zeit вышла статья Владимира Путина, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, озаглавленная «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Значительная ее часть была посвящена выстраиванию новых отношений между Европой и Россией. В частности, Путин упомянул события 2014 года на Украине, несколько волн расширения НАТО и заявил, что «вся система европейской безопасности сильно деградировала». «Почему так происходит? И главное, какие выводы мы обязаны сделать вместе? О каких уроках истории вспомнить? Думаю, прежде всего о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию», — написал президент.
Георгий Тадтаев