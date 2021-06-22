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22 июня, источник: Lenta.Ru

В ООН заявили о самом высоком риске применения ядерного оружия с холодной войны

В ООН увидели возрастающую роль ядерных вооружений в национальных стратегиях безопасности. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря организации Идзуми Накамицу, ее слова передает ТАСС.

Источник: AP 2021

«Риск использования ядерного оружия в результате намеренных действий, инцидента или из-за просчета является самым высоким с момента холодной войны», — подчеркнула замгенсека.

Она заявила, что наибольшее беспокойство у ООН вызывает возможность эскалации и неверного восприятия действий сторон.
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Среди причин подобной тенденции Накамицу назвала наращивание многополярного ядерного порядка, напряженность в отношениях между странами и гонку ядерных вооружений.

«Мы наблюдаем отсутствие диалога, снижение транспарентности. Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться», — заключила она.

Замгенсека понадеялась, что ядерные державы договорятся о ликвидации вооружений. По ее словам, это лучший способ устранения рисков ядерного конфликта.

8 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США договориться о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов. Он подчеркнул, что власти обеих стран должны разрабатывать новые соглашения в отношении ядерного вооружения. По мнению Гутерриша, это поможет своевременно отвечать на новые вызовы в этой сфере.

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