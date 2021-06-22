21:52 (мск), источник: m24.ru
Решений о вводе QR-кодов для посетителей ТЦ и фитнес-залов в Москве пока нет — Немерюк
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что власти не принимали решений о расширении системы
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Отвечая на вопрос о возможности применения новой системы в торговых центрах и
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