Лукашенко призвал разобраться с «обезумевшими» политиками стран Запада

Лукашенко отметил, что западные страны при помощи санкций и провокаций пытаются специально «испытать границы на прочность», а новое поколение белорусов — на патриотизм.
По его словам, сейчас регион находится на грани глобального конфликта, как и 80 лет назад.
Белорусский президент обратился к полякам, литовцам, латышам и украинцам с призывом очнуться и разобраться с обезумевшими политиками.
В ходе своего выступления Лукашенко также заявил, что немцы «должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться» за то, что они смогли родиться после Великой Отечественной войны.
Немцы, поляки и Европейский союз (ЕС) должны «носить на руках» белорусский народ, а не «душить» его, потому что он спас западные страны от «коричневой чумы», подчеркнул он.
21 июня стало известно о введении четвертого пакета санкций Евросоюза против Белоруссии. В новом списке оказались 78 физических и восемь юридических лиц. Ограничительные меры также ввели США, Великобритания и Канада.