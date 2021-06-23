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00:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко призвал разобраться с «обезумевшими» политиками стран Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы стран, которые граничат с республикой, разобраться с «обезумевшими» и «потерявшими реальность» политиками. Об этом глава государства заявил во время своей речи по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, трансляцию выступления ведет АТН на своем YouTube-канале.

Источник: РИА "Новости"

Лукашенко отметил, что западные страны при помощи санкций и провокаций пытаются специально «испытать границы на прочность», а новое поколение белорусов — на патриотизм.

По его словам, сейчас регион находится на грани глобального конфликта, как и 80 лет назад.

Белорусский президент обратился к полякам, литовцам, латышам и украинцам с призывом очнуться и разобраться с обезумевшими политиками.

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В ходе своего выступления Лукашенко также заявил, что немцы «должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться» за то, что они смогли родиться после Великой Отечественной войны.

Немцы, поляки и Европейский союз (ЕС) должны «носить на руках» белорусский народ, а не «душить» его, потому что он спас западные страны от «коричневой чумы», подчеркнул он.

21 июня стало известно о введении четвертого пакета санкций Евросоюза против Белоруссии. В новом списке оказались 78 физических и восемь юридических лиц. Ограничительные меры также ввели США, Великобритания и Канада.

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