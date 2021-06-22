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22 июня, источник: Lenta.Ru

США ответили на планы России и Китая избавиться от доллара

США не опасаются планов России и Китая отказаться от американского доллара. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, передает РИА Новости. Выступая в Конгрессе, он указал, что доллар является резервной валютой мирового уровня, и «другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко».

Источник: AP 2021

Преимущество же доллару обеспечивают «работающие демократические институты США, открытые рынки и низкая инфляция».

19 июня глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов объяснил невозможность России полностью отказаться от доллара в торговых расчетах.

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По его словам, полный отказ от американской валюты невозможен, поскольку один из основных экспортных товаров — нефть — котируется именно в долларах.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от доллара в ближайший месяц. Вместо него в структуре вырастет доля евро и юаня, а также появится золото.

Это заявление прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, назвав дедолларизацию, которая ведется в России, постоянным процессом, который имеет место во многих странах мира.

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