США ответили на планы России и Китая избавиться от доллара

Преимущество же доллару обеспечивают «работающие демократические институты США, открытые рынки и низкая инфляция».
19 июня глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов объяснил невозможность России полностью отказаться от доллара в торговых расчетах.
По его словам, полный отказ от американской валюты невозможен, поскольку один из основных экспортных товаров — нефть — котируется именно в долларах.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от доллара в ближайший месяц. Вместо него в структуре вырастет доля евро и юаня, а также появится золото.
Это заявление прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, назвав дедолларизацию, которая ведется в России, постоянным процессом, который имеет место во многих странах мира.