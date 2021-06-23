Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 июняНачало Великой Отечественной войны, знаменитая "Рука Бога" в исполнении Марадоны и другие памятные даты и события, которые произошли 22 июня в разные годы
Фоторепортажи
12Лучшим фотопортретом года стал снимок об одиночестве
10Топ-10 самых популярных направлений для селфи
00:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден узнал зарплату пожарных в США и ударил кулаком по столу

Президент США Джо Байден удивился зарплатам американских пожарных. Как сообщает Reuters, узнав размер заработка, глава государства ударил кулаком по столу в Белом доме.

Источник: AP 2021

На встрече с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям глава государства пообещал увеличить жалование специалистам.

«Должен признать, что не знал этого — федеральным пожарным платят 13 долларов в час. Моя администрация положит этому конец. Это смехотворно низкая зарплата», — заявил Байден.

Американский лидер также отметил, что стране необходимо быть готовой к сезону лесных пожаров, а также иметь все доступные ресурсы для борьбы с наводнениями и другими экстремальными погодными явлениями. По его словам, страну ждет тяжелый сезон.

Ранее власти американского города Фармингтон в штате Нью-Мексико призвали жителей экономить воду. Такой призыв связан с экстремальной засухой во всем округе. В частности, горожан попросили экономить на поливе газонов и тротуаров, стирке и других бытовых нуждах, а также своевременно ремонтировать протечки в системе водоснабжения.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Российские власти задумали чипировать людей
В Кремле высказались о дискриминации непривитых россиян
Лаборатории зафиксировали резкий рост спроса на COVID-анализы
США ответили на планы России и Китая избавиться от доллара
Бастрыкин предложил перевести на удаленку непривитых сотрудников
Матвиенко призвала изменить футбольную политику в России
В ООН заявили о наивысшем риске применения ядерного оружия
Лучшим фотопортретом года стал снимок об одиночестве
Найден симптом COVID-19, который характерен только для привитых
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Здоровье
Аллергиков и онкобольных призвали вакцинироваться от ковида О такой необходимости заявил руководитель депздрава Москвы.
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Дети
Стал известен пол будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха Секрет раскрыл коллега фигуриста
Леди
11 лучших объемных стрижек для волос любой длины О таких стрижках мечтают практически все
Дом
Сколько стоят дорогие дома в регионах
7 мест для размещения растений на кухне
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров c AliExpress
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь