01:17 (мск), источник: Известия
Корветы проекта 20380 оснастят роботами-саперами
Минобороны прорабатывает вопрос об оснащении корветов проекта 20380 подводными
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Окончательное решение пока не принято, однако в случае успешного завершения испытаний первым роботизированный комплекс получит корвет Тихоокеанского флота «Алдар Цыденжапов». Это новейший на сегодняшний день представитель серии, построенный по обновленному проекту.
«Сегодня она установлена на современные минные тральщики проекта 12700 «Александрит», — сказал он «Известиям». По его словам, габариты корвета позволяют смонтировать на нем подобное вооружение.
Возможно, что для корабля создают новую систему, но никаких данных о разработках, аналогичных «Диаманту», нет.
Современная противоминная система «Диамант» включает в себя два легких катера, оснащенных специальными подводными роботами, гидроакустическими средствами и магнитометрами. Он обезвреживает взрывоопасные объекты в радиусе 10 км и на глубине до 100 м.
Все корабли проекта 20380 построены с использованием стелс-технологий: корабли малозаметны для радаров противника. Корветы вооружены противокорабельным комплексом «Уран» с пусковыми установками для ракет Х-35 радиусом действия до 260 км и 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190 с дальностью стрельбы 21,3 км.