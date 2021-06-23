Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 июняМеждународный Олимпийский день, первый патент на пишущую машинку, операция "Багратион" и другие памятные даты и события, которые произошли 23 июня в разные годы
Фоторепортажи
1880 лет назад началась Великая Отечественная война
10Показ макета нового капсульного пассажирского вагона
01:17 (мск), источник: Известия

Корветы проекта 20380 оснастят роботами-саперами

Минобороны прорабатывает вопрос об оснащении корветов проекта 20380 подводными роботами-охотниками за минами. Такие аппараты могут не только обезвреживать взрывоопасные предметы, но и вести работы на больших глубинах, сообщили источники «Известий» в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Окончательное решение пока не принято, однако в случае успешного завершения испытаний первым роботизированный комплекс получит корвет Тихоокеанского флота «Алдар Цыденжапов». Это новейший на сегодняшний день представитель серии, построенный по обновленному проекту.

Судя по всему, корабли оснастят роботизированной системой «Диамант», предположил военный историк Дмитрий Болтенков.

«Сегодня она установлена на современные минные тральщики проекта 12700 «Александрит», — сказал он «Известиям». По его словам, габариты корвета позволяют смонтировать на нем подобное вооружение.

Возможно, что для корабля создают новую систему, но никаких данных о разработках, аналогичных «Диаманту», нет.

Современная противоминная система «Диамант» включает в себя два легких катера, оснащенных специальными подводными роботами, гидроакустическими средствами и магнитометрами. Он обезвреживает взрывоопасные объекты в радиусе 10 км и на глубине до 100 м.

Все корабли проекта 20380 построены с использованием стелс-технологий: корабли малозаметны для радаров противника. Корветы вооружены противокорабельным комплексом «Уран» с пусковыми установками для ракет Х-35 радиусом действия до 260 км и 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190 с дальностью стрельбы 21,3 км.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пора определиться: в России могут принять закон о многодетных семьях
Привитого аппетита: как новые ограничения в Москве отразятся на ресторанах
Лаборатории зафиксировали резкий рост спроса на COVID-анализы
Байден узнал зарплату пожарных в США и ударил кулаком по столу
США ответили на планы России и Китая избавиться от доллара
Матвиенко призвала изменить футбольную политику в России
Найден симптом COVID-19, который характерен только для привитых
В ООН заявили о наивысшем риске применения ядерного оружия
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Gnezdo.ru
Премьера новой серии о Чебурашке и крокодиле Гене
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
С 1 января резко изменят пенсии. Такого не ждали
Авто
Кружево, деревянные наличники и колокольни: что посмотреть в Вологде Авто Mail.ru составил список из пяти интересных мест, которые стоит посетить в Вологде
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Дети
Стал известен пол будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха Секрет раскрыл коллега фигуриста
Леди
Ума Турман закрутила роман с миллионером Еще недавно у звезды был другой бойфренд
Дом
Сколько стоят дорогие дома в регионах
7 мест для размещения растений на кухне
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров c AliExpress
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь