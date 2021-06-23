1⃣ Масштабность и явно агрессивный характер учений #SeaBreeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве. pic.twitter.com/v9sBPIbGE9— Пос-во России?? в США (@RussiaInUSA) June 23, 2021
06:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия призвала США и их союзников отказаться от учений в Черном море
Посольство России предупредило, что учения Sea Breeze повышают риски «непреднамеренных инцидентов». Москва призвала США и их союзников отказаться от военных учений на Черном море.