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06:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия призвала США и их союзников отказаться от учений в Черном море

Посольство России предупредило, что учения Sea Breeze повышают риски «непреднамеренных инцидентов». Москва призвала США и их союзников отказаться от военных учений на Черном море.

«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве. Настоятельно призываем и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Москва считает примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе формат «Блэксифор» (BLACKSEAFOR; Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина). По мнению посольства, этот формат нацелен на укрепление мер доверия на море.

Россия утверждает, что «все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без “навязывания” помощи извне».

Учения Sea Breeze — 2021 запланированы на 28 июня — 10 июля. В них примут участие 32 страны, в том числе Болгария, Великобритания, Греция, Канада, Латвия, Нидерланды, Румыния, Турция, США, Украина и другие. В маневрах будут участвовать 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля, 40 самолетов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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