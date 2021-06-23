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08:54 (мск), источник: РБК

Российские военные начали масштабные учения на Курилах

В акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах стартовали масштабные военные учения с участием 10 тыс. военнослужащих, сообщается на сайте Минобороны. На учениях будет отработано «противоборство между двумя коалициями условных государств».

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«На островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря стартовало двустороннее учение с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа, силами Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в учениях задействуют до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, 12 судов Тихоокеанского флота.

На учениях военные отработают применение межвидовой группировки войск для обеспечения военной безопасности страны на восточных рубежах. «Смоделирована исходная обстановка на Дальнем Востоке, в основу которой положено противоборство между двумя коалициями условных государств», — уточнили в ведомстве.

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Маневры в островной зоне пройдут в два этапа в течение пяти суток. Учениями руководит и.о. командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Ранее в июне прошли масштабные учения Тихоокеанского флота в центральной части Тихого океана. В учениях приняли участие 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения. В частности, были задействованы ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов». Также в учении приняли участие около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В рамках учений Тихоокеанский флот отработал управление разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских коммуникаций, а также взаимодействие кораблей и авиации по слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника.

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