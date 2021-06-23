Путин выразил беспокойство из-за наращивания сил НАТО у границ России

«Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов», — заявил Путин.
Он отметил, что Россия «рассчитывает, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают».
23 июня были анонсированы самые масштабные за всю историю международные военные учения Sea Breeze с участием НАТО у черноморского побережья Украины. Учения пройдут в период с 28 июня по 10 июля. В рамках учений Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия отработают на полигонах украинских Херсонской и Николаевской областей противодействие вооруженным формированиям.
Ранее посольство России в США обратилось к властям Соединенных Штатов с призывом прекратить военные действия в Черном море. «Каждая проблема, возникающая в регионе, может быть решена самими прибрежными государствами без “навязывания” помощи извне», — отметили в посольстве.