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09:59 (мск), источник: Ведомости

Путин выразил беспокойство из-за наращивания сил НАТО у границ России

Россию беспокоит наращивание военного потенциала НАТО рядом с российскими границами и отказ альянса рассмотреть предложения по деэскалации напряженности, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов», — заявил Путин.

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Он отметил, что Россия «рассчитывает, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают».

23 июня были анонсированы самые масштабные за всю историю международные военные учения Sea Breeze с участием НАТО у черноморского побережья Украины. Учения пройдут в период с 28 июня по 10 июля. В рамках учений Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия отработают на полигонах украинских Херсонской и Николаевской областей противодействие вооруженным формированиям.

Ранее посольство России в США обратилось к властям Соединенных Штатов с призывом прекратить военные действия в Черном море. «Каждая проблема, возникающая в регионе, может быть решена самими прибрежными государствами без “навязывания” помощи извне», — отметили в посольстве.

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