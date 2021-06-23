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11:44 (мск), источник: ТАСС

Совфед одобрил закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в иностранных судах

Ведомство будет представлять интересы страны в ЕСПЧ, Суде Евразийского экономического союза и Экономическом суде Содружества независимых государств.

Источник: AP 2021

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, наделяющий Генпрокуратуру РФ полномочиями по представлению интересов России в международных и иностранных организациях и судах, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Закон «О прокуратуре РФ» дополняется положением, согласно которому Генпрокуратура РФ «в пределах своей компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов РФ в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)».

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Генпрокуратура будет представлять интересы РФ в ЕСПЧ, Суде Евразийского экономического союза и Экономическом суде Содружества независимых государств. Исключения составят споры между РФ и иностранными государствами, международными организациями, а также споры, связанные с договорными обязательствами диппредставительств и консульских учреждений РФ, постоянных представительств при международных организациях, иных официальных представительств.

Если Генпрокуратура получит от компетентных органов сведения о несоответствии решений международных судов и организаций Конституции РФ и основам правопорядка, она сможет обратиться в Конституционный суд (КС) РФ с запросами о возможности исполнения решений таких инстанций и органов. Для представления интересов РФ Генпрокуратура сможет формировать рабочие группы из представителей органов власти всех уровней, привлекая при этом иностранные организации, адвокатов и экспертов.

Генпрокуратура будет защищать интересы страны при рассмотрении поданных в ЕСПЧ жалоб против РФ на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она также будет обеспечивать взаимодействие органов власти при исполнении ими решений ЕСПЧ.

В случае поступления в ЕСПЧ жалобы против РФ Генпрокуратура проинформирует об этом заинтересованные ведомства, по согласованию с ними попытается заключить с заявителем мировое соглашение и обеспечит выплату компенсации в рамках данного соглашения. Кроме того, Генпрокуратура сможет подать в ЕСПЧ жалобы на нарушения конвенции со стороны других членов Совета Европы.

Полномочия ГП в КС

Одновременно Совфед одобрил сопутствующий закон, который наделяет ГП РФ правом обращаться в КС РФ с запросом о возможности исполнения решения межгосударственных органов в части, противоречащей Конституции РФ. Ранее таким правом обладал Минюст.

«Президент РФ, правительство РФ, Верховный суд РФ, Генеральная прокуратура РФ вправе обратиться в Конституционный суд РФ с запросом о возможности исполнения решения межгосударственного органа вследствие того, что в части, обязывающей РФ к принятию мер по его исполнению, данное решение основано на положениях международного договора РФ в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции РФ», — говорится в тексте.

Генпрокуратура сможет обращаться в КС РФ «на основании заключения федеральных государственных органов, в компетенцию которых входит принятие мер по исполнению решений межгосударственного органа, либо на основании собственного вывода о невозможности исполнения решения межгосударственного органа».

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