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16:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Британия отрицает стрельбу российских военных по своему эсминцу

Британский эскадренный миноносец Defender, о предупредительной стрельбе в направлении которого сообщало Минобороны РФ, не подвергался обстрелу, сообщило Минобороны Великобритании. В британском министерстве исходят из того, что выстрелы российского корабля в Черном море были частью учений. Минобороны РФ призвало Великобританию расследовать действия экипажа её эсминца в Черном море.

Источник: Reuters

«Мы полагаем, что русские проводили артиллерийские учения и заранее предупредили морское сообщество о своей активности. Направленных выстрелов по HMS Defender не было, и мы не признаем заявления о бомбах, сброшенных по курсу», — указано в Twitter пресс-службы британского Минобороны.

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ФСБ сообщила о выдворении британского эсминца с территории Крыма

Минобороны Великобритании сообщило, что корабль «совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом». Ранее Минобороны заявляло, что корабль пересек границу России в районе мыса Фиолент на побережье Крыма. Великобритания не признает Крым российской территорией.

Ранее российское Минобороны сообщило, что сторожевой корабль ВМФ России выполнил предупредительную стрельбу в сторону Defender, а самолет Су-24М — провел предупредительное бомбометание по курсу корабля и выдворил британский эсминец. Военного атташе Великобритании вызвали в Минобороны РФ. Минобороны также сообщило, что расценивает опасные действия британского эсминца как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призывает британскую сторону провести тщательное расследование.

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