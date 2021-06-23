Британия отрицает стрельбу российских военных по своему эсминцу

«Мы полагаем, что русские проводили артиллерийские учения и заранее предупредили морское сообщество о своей активности. Направленных выстрелов по HMS Defender не было, и мы не признаем заявления о бомбах, сброшенных по курсу», — указано в Twitter пресс-службы британского Минобороны.
Минобороны Великобритании сообщило, что корабль «совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом». Ранее Минобороны заявляло, что корабль пересек границу России в районе мыса Фиолент на побережье Крыма. Великобритания не признает Крым российской территорией.
Ранее российское Минобороны сообщило, что сторожевой корабль ВМФ России выполнил предупредительную стрельбу в сторону Defender, а самолет Су-24М — провел предупредительное бомбометание по курсу корабля и выдворил британский эсминец. Военного атташе Великобритании вызвали в Минобороны РФ. Минобороны также сообщило, что расценивает опасные действия британского эсминца как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призывает британскую сторону провести тщательное расследование.