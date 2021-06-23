Президент Армении заявил о риске появления турецких войск в Карабахе

По словам политика, за нападением на армянские земли в регионе стоит именно Анкара, так как она была вовлечена в конфликт и непрямым образом влияла на подписания договоренностей о его завершении. «Турция напала на народ Армении, используя оружие НАТО», — подчеркнул Саркисян.
Он добавил, что, хотя республика и желает укреплять отношения с Евросоюзом, Россия все равно остается ее историческим и естественным союзником в регионе. «Если вы — нация, у которой была история геноцида со своим южным соседом, Турцией, то вам нужно быть очень осторожным. И тебе нужен друг. Долгие годы этим другом была Россия», — отметил президент.
Ранее стало известно о планах Турции разместить в Азербайджане свои военные базы в рамках подписанных соглашений о союзничестве между странами. В ответ на это в Кремле заявили, что появление военных объектов НАТО вблизи российских границ станет поводом для «особого внимания» Москвы.
В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.
27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.