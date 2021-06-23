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19:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Армении заявил о риске появления турецких войск в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян в интервью изданию El Pais заявил, что в случае ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха существует риск введения войск Азербайджана и Турции на всю его территорию.

Источник: AFP 2021

По словам политика, за нападением на армянские земли в регионе стоит именно Анкара, так как она была вовлечена в конфликт и непрямым образом влияла на подписания договоренностей о его завершении. «Турция напала на народ Армении, используя оружие НАТО», — подчеркнул Саркисян.

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Он добавил, что, хотя республика и желает укреплять отношения с Евросоюзом, Россия все равно остается ее историческим и естественным союзником в регионе. «Если вы — нация, у которой была история геноцида со своим южным соседом, Турцией, то вам нужно быть очень осторожным. И тебе нужен друг. Долгие годы этим другом была Россия», — отметил президент.

Ранее стало известно о планах Турции разместить в Азербайджане свои военные базы в рамках подписанных соглашений о союзничестве между странами. В ответ на это в Кремле заявили, что появление военных объектов НАТО вблизи российских границ станет поводом для «особого внимания» Москвы.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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