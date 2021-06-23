Минобороны представило видео инцидента с британским эсминцем в Черном море

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23 июня российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender, который нарушил морскую границу России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент, сообщала пресс-служба Минобороны РФ.
Российский сторожевой корабль открыл в направлении британского судна предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу его движения. Отмечается, что эсминец предупреждали о применении оружия в случае нарушения государственной границы, однако он не отреагировал.
При этом в Минобороны Великобритании заявили, что в направлении эсминца Defender у берегов Крыма не производилось никаких предупредительных выстрелов, бомбы с российского самолета по курсу его движения не сбрасывались.
Defender ранее прибыл в порт Одессы для участия в совместных с Украиной учений НАТО Sea Breeze. Они пройдут в период с 28 июня по 10 июля. В маневрах будет задействовано порядка 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 автомобилей и бронетехники.