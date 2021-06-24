Минобороны РФ сообщило об иностранной авиации в районе российских учений в Тихом океане

«На завершающем этапе учения флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер “Варяг” и фрегат “Маршал Шапошников” совместно с самолетами Воздушно-космических сил России отработали нанесение условного удара по критически важным объектам условного противника», — говорится в сообщении Минобороны (цитата по «Интерфаксу»).
Российское оборонное ведомство сообщило, что в ходе учений по противовоздушной обороне применялись средства аэрозольной маскировки для маскировки кораблей от «активно действующей в районе авиации иностранных государств».
Выставлялись аэрозольные завесы, применялись штатные комплексы малых дымовых шашек. «Маскировка не позволяла определить тип корабля и его точные координаты, что давало дополнительное время для организации ПВО», — объяснили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).
Учения проходили с 7 по 24 июня под общим руководством командующего Тихоокеанского флота адмирала Сергея Авакянца.