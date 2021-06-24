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06:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны РФ сообщило об иностранной авиации в районе российских учений в Тихом океане

Россия завершила основную часть учения в центральной части Тихого океана. Три стратегических бомбардировщика Ту-95 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 отработали условное уничтожение целей. Минобороны сообщило, что в этом районе была замечена иностранная авиация.

Источник: РИА "Новости"

«На завершающем этапе учения флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер “Варяг” и фрегат “Маршал Шапошников” совместно с самолетами Воздушно-космических сил России отработали нанесение условного удара по критически важным объектам условного противника», — говорится в сообщении Минобороны (цитата по «Интерфаксу»).

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Российское оборонное ведомство сообщило, что в ходе учений по противовоздушной обороне применялись средства аэрозольной маскировки для маскировки кораблей от «активно действующей в районе авиации иностранных государств».

Выставлялись аэрозольные завесы, применялись штатные комплексы малых дымовых шашек. «Маскировка не позволяла определить тип корабля и его точные координаты, что давало дополнительное время для организации ПВО», — объяснили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

Учения проходили с 7 по 24 июня под общим руководством командующего Тихоокеанского флота адмирала Сергея Авакянца.

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