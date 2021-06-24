МИД после инцидента с британским эсминцем пригрозил «бомбить по цели»

Россия будет отстаивать неприкосновенность своих границ как дипломатическими, так и военными методами. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в связи с инцидентом с британским эсминцем в Черном море, передает «Интерфакс».
«Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают», — сообщил замминистра.
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Рябков отметил, что нерушимость российских границ является «абсолютным императивом». «Мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так при необходимости и военными средствами», — подчеркнул он.
Замглавы МИДа предостерег от провокационных действий всех, кто нарушает российские границы «под лозунгами свободного мореплавания».
«Анекдотичность ситуации, когда границу нарушает эсминец под названием “Защитник” (Defender), не должна никоим образом настраивать на легковесный лад. Это очень серьезный момент, мы осуждаем действия британской стороны, мы возмущены их поведением и отмечаем, что балансирование на грани такого столкновения чревато тяжелейшими последствиями», — добавил Рябков.
Инцидент с эсминцем Defender Королевского флота Великобритании произошел накануне около мыса Фиолент в Крыму. Как сообщало российское Минобороны, корабль нарушил границы страны и на 3 км углубился в территориальные воды. На предупреждения экипаж не реагировал, поэтому сторожевой корабль произвел несколько выстрелов, а истребитель Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу движения эсминца. После этого корабль покинул российские воды.
В британском Минобороны заявили, что Defender не нарушал границ, а следовал по международно признанному коридору. «Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — заявили в Лондоне.
Выстрелы в сторону корабля экипаж, как сообщили британские власти, принял за военные учения, проводившиеся российским флотом. Факт сброса бомб по курсу следования эсминца Минобороны опровергло.
Позже корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту Defender, сообщил, что корабль нарушил границу намеренно.
По словам журналиста, перед вхождением в российские территориальные воды экипаж эсминца был поднят по тревоге, а вооружение приведено в боевую готовность. Бил пояснил, что капитан корабля намеревался углубиться в территориальные воды, поскольку это был «единственно возможный безопасный проход в этом районе».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявления британского военного ведомства назвала ложью и указала на несоответствие официальной позиции Лондона и сообщений журналиста с борта корабля. Британского посла в России вызовут на Смоленскую площадь в связи с инцидентом.