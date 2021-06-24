Кремль считает инцидент с британским эсминцем сознательной провокацией

«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация», — сказал представитель Кремля, комментируя инцидент в Черном море, произошедший в среду.
Москва считает действия британского эсминца недопустимыми и несоответствующими международному праву, добавил Песков. «Мы, безусловно, обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву», — указал представитель Кремля.
Он предупредил, что российские пограничники будут занимать достаточно жесткую позицию, если кто-то попытается в будущем устраивать провокации подобно инциденту с эсминцем Defender.
Российские пограничники и российские вооруженные силы и далее строго в соответствии с международным правом будут занимать достаточно жесткую позицию в отношении подобных провокаций.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России
По словам Дмитрия Пескова, Москва не исключает никаких ответных действий в случае продолжения неприемлемых провокаций с нарушением российских границ.
«В случае повторения неприемлемых провокационных действий, в случае если эти действия заходят слишком далеко, нельзя исключать никаких действий в плане законной защиты границ Российской Федерации», — сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли удар российской стороны по целям в случае повторения подобных инцидентов.
При этом пресс-секретарь президента заявил, что ему неизвестно о возможном включении Великобритании в список недружественных по отношению к России стран из-за ситуации в Черном море.