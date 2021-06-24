Меркель выступила за единый механизм ответа ЕС на действия России

«Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом <…> Нам нужны механизмы единого и общего ответа на действия России», — сообщила Меркель.
Она отметила, что в силу географического расположения ЕС несет ответственность за происходящее в странах Восточного партнерства — Украине, Белоруссии, на Западных Балканах.
Канцлер поприветствовала возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном на уровне первых лиц, но подчеркнула, что этого недостаточно «ЕС также должен создать форматы для диалога, другим путем конфликты не решить», — пояснила Меркель.
Меркель в последний раз обратилась к Бундестагу с правительственным посланием. После парламентских выборов, который пройдут в сентябре, она покинет пост канцлера ФРГ.
На фоне общего ухудшения отношений между Москвой и Брюсселем Меркель и другие немецкие политики неоднократно заявляли о необходимости открытого диалога с Россией. Однако накануне правоцентристский блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), возглавляемый Меркель, утвердил предвыборную программу, в которой говорится о необходимости продолжения санкционного давления на Москву.
ХДС/ХСС назвал Россию угрозой для немецких ценностей, обвинила в прямых угрозах в адрес НАТО, кибератаках, дезинформации и пропаганде.
В то же время источники Financial Times сообщали, что Меркель предложила организовать саммит с участием лидеров стран Евросоюза и российского президента Путина. По данным газеты, инициативу поддержал французский президент Эмманюэль Макрон.
FT сообщала, что послы Франции и Германии уже начали обсуждать возможную встречу с дипломатами из других европейских стран. В частности, они готовят предложения, которые могли бы каким-то образом изменить отношения с Россией.