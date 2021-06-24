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16:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Разведка США: афганское правительство падет через полгода после вывода американских войск

Правительство Афганистана может потерять контроль над страной уже через полгода после вывода американских войск из страны. Об этом говорится в новом докладе разведывательных служб США, на которые ссылается The Wall Street Journal.

Источник: AFP 2021

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа договорилась с афганскими властями о выводе американских военных из страны до 1 мая 2021 года. Однако уже в апреле новый глава Белого дома Джо Байден заявил о переносе срока вывода войск США из Афганистана с мая на 11 сентября. После этого в стране произошла серия терактов, совершенная боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ). Среди них — нападение на школу для девочек, при котором погибли больше 60 человек.

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Новая оценка американской разведки резко отличается от предыдущего анализа. Поводом для пересмотра стала серия военных успехов талибов, включая захват ключевого района в северной провинции Кундуз на этой неделе.

Если ранее американская разведка рассчитывала, что без помощи военных США власти Афганистана выстоят как минимум два года, то теперь перспективы правительства Ашрафа Гани оцениваются в 6−12 месяцев. При этом, как отмечает издание, некоторые официальные лица США говорят, что афганские власти продержатся и вовсе не более трех месяцев. Теперь, отмечает газета, в Белом доме просят военных замедлить вывод войск из Афганистана.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, военное руководство по-прежнему намерено вывести все войска из Афганистана к намеченной дате. Однако намерено оставить себе возможности для маневрирования, в частности меняя скорость вывода войск, а также его масштабы.

«Это динамичная ситуация, и мы с самого начала сказали, что будем относиться к ней как к таковой, в том смысле, что, если в какой-либо день или на какой-либо неделе потребуется внести изменения в темпы или масштабы вывода войск, мы хотим сохранить гибкость для этого», — заявил господин Кирби на пресс-конференции.

Кирилл Сарханянц

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