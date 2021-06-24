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21:46 (мск), источник: РБК

ФСБ показала видео с британским эсминцем и предупредительным огнем

Российские военные зафиксировали пересечение британским эсминцем Defender в Черном море границы российских территориальных вод близ Крыма и неоднократно призывали сменить курс, однако корабль не покинул этот район, следует из видео переговоров экипажа сторожевого корабля, распространенного ФСБ.

Видео снято на мостике судна. Один из моряков сообщает, что сначала эсминец шел четко по границе.

«41-я минута — пересек государственную границу Российской Федерации», — говорит один из членов экипажа.

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Defender передал российским морякам сообщение, что эсминец выполняет «мирный переход» (innocent passage) в соответствии с международными нормами.

В ответ прозвучало требование покинуть территориальные воды России «во избежание инцидентов». Оно было повторено несколько раз, параллельно офицеры отдавали приказания о подготовке артиллерийской установки.

Российские военные сообщили британским, что откроют огонь, если Defender не покинет территориальные воды России. Они также заявили, что в этом случае Россия не будет нести ответственность за повреждения корабля.

Экипаж сторожевика также передал предупреждение другим судам, находящимся поблизости, что готовится открыть огонь и район станет небезопасен для мореходства.

Затем был отдан приказ открыть предупредительный огонь: «Выполнить предупредительную стрельбу. Выполнить предупредительную стрельбу. По курсу Defender. Исключить попадание. Исключить попадание в Defender. Огонь!».

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После этого экипаж сообщил, что эсминец покинул территориальные воды России.

Минобороны также распространило информацию, что Defender пересек границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на 3 км в районе мыса Фиолент, следует из сообщения ведомства.

«Предварительно предупрежденный о применении оружия в случае нарушения границы, британский корабль никак не отреагировал на это. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу», — сообщили в министерстве. Военные также заявили, что самолет Су-24М сбросил четыре бомбы впереди по курсу британского эсминца.

Инцидент произошел 23 июня. В Минобороны Британии заявили, что стрельбы с российских сторожевиков не было и высказало предположение, что российские военные проводили учения в акватории Черного моря. Однако позже капитан эсминца Винсент Оуэн допустил, что стрельба велась: «Я подозреваю, что стрельба велась с одного из кораблей береговой охраны».

Оуэн также считает, что корабль использовал свое право на мирный проход судов через международные воды по утвержденному коридору.

Москва резко негативно отреагировала на инцидент. В Кремле назвали случившееся сознательной провокацией. «Мы сожалеем, потому что это была сознательная и подготовленная провокация. Мы обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

В МИД заявили, что Россия будет отстаивать неприкосновенность своих границ как дипломатическими, так и военными методами. Замглавы ведомства Сергей Рябков предупредил британских дипломатов, что если призывы к здравому смыслу не помогают, мы «можем бомбить не просто по курсу, но и по цели».

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Следите за развитием темы Инцидент с британским эсминцем в Черном море
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