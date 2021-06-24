ФСБ показала видео с британским эсминцем и предупредительным огнем

Видео снято на мостике судна. Один из моряков сообщает, что сначала эсминец шел четко по границе.
«41-я минута — пересек государственную границу Российской Федерации», — говорит один из членов экипажа.
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Defender передал российским морякам сообщение, что эсминец выполняет «мирный переход» (innocent passage) в соответствии с международными нормами.
В ответ прозвучало требование покинуть территориальные воды России «во избежание инцидентов». Оно было повторено несколько раз, параллельно офицеры отдавали приказания о подготовке артиллерийской установки.
Российские военные сообщили британским, что откроют огонь, если Defender не покинет территориальные воды России. Они также заявили, что в этом случае Россия не будет нести ответственность за повреждения корабля.
Экипаж сторожевика также передал предупреждение другим судам, находящимся поблизости, что готовится открыть огонь и район станет небезопасен для мореходства.
Затем был отдан приказ открыть предупредительный огонь: «Выполнить предупредительную стрельбу. Выполнить предупредительную стрельбу. По курсу Defender. Исключить попадание. Исключить попадание в Defender. Огонь!».
После этого экипаж сообщил, что эсминец покинул территориальные воды России.
Минобороны также распространило информацию, что Defender пересек границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на 3 км в районе мыса Фиолент, следует из сообщения ведомства.
«Предварительно предупрежденный о применении оружия в случае нарушения границы, британский корабль никак не отреагировал на это. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу», — сообщили в министерстве. Военные также заявили, что самолет Су-24М сбросил четыре бомбы впереди по курсу британского эсминца.
Инцидент произошел 23 июня. В Минобороны Британии заявили, что стрельбы с российских сторожевиков не было и высказало предположение, что российские военные проводили учения в акватории Черного моря. Однако позже капитан эсминца Винсент Оуэн допустил, что стрельба велась: «Я подозреваю, что стрельба велась с одного из кораблей береговой охраны».
Оуэн также считает, что корабль использовал свое право на мирный проход судов через международные воды по утвержденному коридору.
Москва резко негативно отреагировала на инцидент. В Кремле назвали случившееся сознательной провокацией. «Мы сожалеем, потому что это была сознательная и подготовленная провокация. Мы обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.
В МИД заявили, что Россия будет отстаивать неприкосновенность своих границ как дипломатическими, так и военными методами. Замглавы ведомства Сергей Рябков предупредил британских дипломатов, что если призывы к здравому смыслу не помогают, мы «можем бомбить не просто по курсу, но и по цели».
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