Зеленский: Украина готова к полному разрыву отношений с ЛНР и ДНР

«Что касается альтернативных планов. План “Б” — мы в нем, я считаю, находимся. А те, кто предлагают, например, стену, как план “Б”, или план “С” — неважно — стену в любом формате… Стена — это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины… Если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в нормандском формате,… то за “стену” будет голосовать народ Украины», — сказал Зеленский.
Президент пояснил, что имеется ввиду не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.
«О Донбассе, или о той либо другой “стене”, — это точно не популярно, не популистски, это будет сложный вопрос, если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет», — сказал Зеленский.
Ранее полпред России Борис Грызлов заявил, что накануне на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) было отмечено, что украинская сторона намеренно заводит в тупик урегулирование внутриукраинского конфликта и переговорный процесс.
Со своей стороны, в делегации Киева в ТКГ упрекнули Москву в недопуске инспекторов МАГАТЭ «к временно оккупированным территориям», а также в блокировке рассмотрения вопросов по разминированию участков, согласованных летом 2020 года.
Помимо этого, Украина призвала РФ к соблюдению режима полного прекращения огня.