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02:23 (мск), источник: ТАСС

AP: США оставят в Афганистане около 650 военных после вывода основной части войск

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Вашингтон, вероятнее всего, оставит в Афганистане около 650 американских военных после вывода из страны основной части своего контингента. Об этом сообщило в четверг агентство The Associated Press (AP) со ссылкой на источник из числа официальных лиц.

Источник: AP 2021

Как отмечается в материале, примерно 650 военных США, как ожидается, останутся в Афганистане для обеспечения безопасности дипломатов после вывода основной части американских войск, который должен быть по большей части завершен через две недели.

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Кроме того, несколько сотен американских военных останутся в аэропорту Кабула, возможно до сентября, чтобы помочь турецким силам в обеспечении безопасности.

По сведениям агентства, это будет временной мерой, пока под руководством Турции не начнут проводить в более официальном порядке операцию с целью обеспечения безопасности.

В публикации говорится, что значительная часть американских и международных сил будет выведена из Афганистана к 4 июля или вскоре после этого.

В Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне на просьбу ТАСС прокомментировать приведенную в материале АП информацию пока не ответили.

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