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04:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Лидеры стран ЕС не смогли договориться о встрече с Путиным

Около 10 стран Евросоюза выступили против саммита с Россией, сообщили источники Bloomberg. Так лидеры этих государств отреагировали на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель, которую поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Меркель подтвердила, что стороны не пришли к соглашению.

Источник: AP 2021

Как передает Bloomberg, канцлер Германии сказала на саммите ЕС, что надеялась на проявление большей храбрости со стороны европейских лидеров.

«Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», — сказала Меркель (цитата по Reuters).

Канцлер сообщила, что будут разработаны форматы и условия для переговоров с Россией, «но не на уровне лидеров».

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По информации Bloomberg, в ходе обсуждения инициативы на саммите ЕС около 10 стран заявили, что им не нравится эта идея или тот факт, что она была выдвинута «в последнюю минуту». В качестве примеров приводятся слова лидеров нескольких стран.

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил журналистам, что не будет присутствовать на переговорах с Владимиром Путиным. Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил мнение, что еще рано для обсуждения саммита с Россией. Премьер Эстонии Кая Каллас сказала, что была удивлена, увидев этот вопрос в повестке. Премьер Латвии Артурс Кришьянис Кариньш заявил, что «Кремль не понимает уступок» и что «Кремль понимает политику силы».

Bloomberg утверждает, что некоторые страны выступили против сотрудничества с Россией в борьбе с организованной преступностью, потому что ЕС обвиняет Кремль в нападениях на оппонентов в Великобритании и Германии.

При этом некоторые страны выступили за диалог с Россией. Например, премьер Бельгии Александер Де Кроо. «Мы не можем ограничить наши отношения и подход к России одними санкциями и высылками дипломатов. В какой-то момент нужно сесть за стол переговоров», — сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

В итоговом коммюнике Евросоюз заявил о планах изучить возможные форматы диалога с Россией по вопросам, которые представляют взаимный интерес. ЕК и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель должны разработать «конкретные возможности для этого для последующего обсуждения». Среди возможных тем для взаимодействия с Россией называются климат, охрана окружающей среды, здравоохранение, Сирия, Ливия и Иран.

Кроме того, ЕС поручил внешнеполитической службе ЕС изучить возможности введения санкций против России на «будущую вредоносную деятельность России».

Источник Bloomberg сообщил, что цель Меркель и Макрона — взаимодействовать с российским президентом, но при этом сдерживать его амбиции. Кроме того, они хотят сделать так, чтобы отдельные государства ЕС не «переходили черту», когда речь заходит о политике в отношении России.

Напомним, 16 июня Владимир Путин встретился в Женеве с Джо Байденом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин оценил прошедшую встречу скорее положительно, притом что стороны все же сохраняют расхождения. Американский лидер также заявил, что общий тон встречи был позитивным.

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