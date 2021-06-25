18:52 (мск), источник: ТАСС
В Минобороны РФ назвали «эпическим фиаско» провокацию британского эсминца в Черном море
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минобороны России обратилось к Пентагону США и командованию британских
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«Призываем Пентагон и командование британских
Он подчеркнул, что бывшему
Официальный представитель Минобороны подчеркнул, что Пентагон судорожно отрицает очевидное даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца. «Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских