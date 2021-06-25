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22:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Посол предупредил о жестком ответе на следующие провокации у берегов Крыма

В случае повторения Лондоном провокаций, аналогичных инциденту с эсминцем Defender у берегов Крыма, не исключено, что России придется жестко отвечать. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает РИА Новости.

Источник: Reuters

По его словам, сейчас российско-британские отношения «загнаны в тупик и находятся близко к точке замерзания».

Однако в случае подобных инцидентов «ухудшение пойдет еще дальше». При этом дипломат признался, что не представляет, как можно дальше ухудшить эти отношения.

Ранее начальник британского Генштаба Николас Картер рассказал о возможном начале войны из-за инцидента с эсминцем. Он подчеркнул, что любой просчет в такой «игре в кошки-мышки» мог бы привести к полномасштабной войне между Россией и Великобританией.

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«То, из-за чего я не сплю по ночам, — возможный просчет в такой “игре в кошки-мышки” — это один из тех случаев, который мог стать просчетом и повлечь эскалацию конфликта», — считает военачальник.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Только после этого корабль оставил российские воды.

Москва считает инцидент провокацией, в то время как Лондон настаивает на том, что эсминец совершал мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. Также в Британии опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы.

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Следите за развитием темы Инцидент с британским эсминцем в Черном море
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