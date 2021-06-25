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25 июня, источник: Коммерсантъ

Германия ужесточит правила въезда из России из-за мутаций коронавируса

Германия объявила Россию и Португалию зонами, подверженными распространению новых вариантов коронавируса, сообщает Институт Роберта Коха, подчиняющийся Федеральному министерству здравоохранения. Внесение в список означает, что правила въезда из этих стран в ФРГ ужесточатся. В частности, может сократиться транспортное сообщение и увеличиться срок карантина для въезжающих.

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Источник: AP 2021

«Включение Португалии и Российской Федерации в список стран с распространением мутаций вируса вступает в силу с 00:00 вторника, 29 июня (01:00 мск)», — говорится в сообщении института (цитата по ТАСС).

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Накануне Франция внесла Россию в «красный» список, куда входят страны с высоким риском распространения коронавируса. Это значит, что въезжающим с территории России необходимо пройти обязательный карантин сроком от семи до десяти дней в зависимости от того, вакцинирован ли человек одобренным европейским регулятором препаратом.

Помимо этого, прибывающим во Францию необходимо будет сдавать ПЦР-тест перед отъездом и по прибытии. Въезжать на французскую территорию гражданам государств из «красного» списка можно только при наличии веских причин.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, за неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла вдвое. За прошедшие сутки COVID-19 заразились 20 393 человек. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в стране активны два штамма: британский (альфа) и индийский (дельта).

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