Германия ужесточит правила въезда из России из-за мутаций коронавируса

«Включение Португалии и Российской Федерации в список стран с распространением мутаций вируса вступает в силу с 00:00 вторника, 29 июня (01:00 мск)», — говорится в сообщении института (цитата по ТАСС).
Накануне Франция внесла Россию в «красный» список, куда входят страны с высоким риском распространения коронавируса. Это значит, что въезжающим с территории России необходимо пройти обязательный карантин сроком от семи до десяти дней в зависимости от того, вакцинирован ли человек одобренным европейским регулятором препаратом.
Помимо этого, прибывающим во Францию необходимо будет сдавать ПЦР-тест перед отъездом и по прибытии. Въезжать на французскую территорию гражданам государств из «красного» списка можно только при наличии веских причин.
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, за неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла вдвое. За прошедшие сутки COVID-19 заразились 20 393 человек. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в стране активны два штамма: британский (альфа) и индийский (дельта).