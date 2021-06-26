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01:40 (мск), источник: Коммерсантъ

США, ЕС и Канада заявили о готовности пересмотреть санкции против Венесуэлы

США, Евросоюз и Канада отмечают прогресс в восстановлении демократических институтов Венесуэлы и в связи с этим готовы пересмотреть свою санкционную политику в отношении этой страны. С таким заявлением выступили госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Канады Марк Гарно и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Источник: AP 2021

«Мы приветствуем существенный и заслуживающий доверия прогресс в восстановлении основных демократических процессов и институтов в Венесуэле, и намерены пересмотреть политику санкций, основываясь на значимом прогрессе в ходе всеобъемлющих переговоров», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипломатической службы ЕС.

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США, ЕС и Канада также призвали к созданию условий для проведения в Венесуэле выборов, соответствующих международным стандартам демократии. Речь идет в том числе и о местных и региональных выборах, запланированных на ноябрь этого года.

Страны Запада заявили о приверженности разрешению гуманитарного кризиса в Венесуэле и приветствуют соглашение по вопросу беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи: продуктам питания, лекарствам и предметам первой необходимости в условиях пандемии.

США ввели санкции против Венесуэлы в 2014 году, самые болезненные из них касаются нефтяной и финансовой отраслей. В марте 2021 года Белый дом сообщил, что США не будут снимать санкции с Венесуэлы, признав при этом, что они не привели к должному результату.

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