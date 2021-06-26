США, ЕС и Канада заявили о готовности пересмотреть санкции против Венесуэлы

«Мы приветствуем существенный и заслуживающий доверия прогресс в восстановлении основных демократических процессов и институтов в Венесуэле, и намерены пересмотреть политику санкций, основываясь на значимом прогрессе в ходе всеобъемлющих переговоров», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипломатической службы ЕС.
США, ЕС и Канада также призвали к созданию условий для проведения в Венесуэле выборов, соответствующих международным стандартам демократии. Речь идет в том числе и о местных и региональных выборах, запланированных на ноябрь этого года.
Страны Запада заявили о приверженности разрешению гуманитарного кризиса в Венесуэле и приветствуют соглашение по вопросу беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи: продуктам питания, лекарствам и предметам первой необходимости в условиях пандемии.
США ввели санкции против Венесуэлы в 2014 году, самые болезненные из них касаются нефтяной и финансовой отраслей. В марте 2021 года Белый дом сообщил, что США не будут снимать санкции с Венесуэлы, признав при этом, что они не привели к должному результату.