СМИ узнали об угрозах Китая остановить поставки вакцин на Украину

В документе говорилось о «достоверных отчетах», которые свидетельствуют об ограничении основных свобод мусульман-уйгуров, проживающих в этом районе, и других этнических и религиозных меньшинств. Также он призывал разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян.
Документ поддержали более 40 стран, в том числе Украина. Однако, как пишет AP со ссылкой на источники, 24 июня Киев отозвал свою подпись после того, как Пекин пригрозил, что заблокирует поставку 500 тыс. доз вакцины.
Украина ранее договорилась с китайской Sinovac Biotech о покупке 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, по состоянию на начало мая Киев получил 1,2 млн доз препарата.
Вакцинация против коронавируса началась на Украине 24 февраля. Помимо Sinovac, страна заключила контракты на поставку препаратов с американской Pfizer, британско-шведской AstraZeneca и американской Novavax (10 млн доз).
Уйгуры — тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живут на западе КНР. В 2018 году в ООН заявляли, что китайские власти держат национальные меньшинства в лагерях и принуждают к труду. Китай отрицает обвинения в свой адрес.
22 марта Европейский союз, США, Великобритания и Канада ввели санкции против китайских официальных лиц, назвав в качестве причины притеснения уйгуров в Синьцзянь-Уйгурском районе. В частности, ограничиваются поездки чиновников из черного списка в страны ЕС, Соединенные Штаты, Британию и Канаду. В Пекине заявили, что санкции основаны «на лжи и ложной информации о Синьцзяне», и ввели ответные меры, обвинив страны во вмешательстве во внутренние дела КНР.