Разведка США назвала НЛО угрозой нацбезопасности

«Неопознанные воздушные явления также могут представлять вызов в области национальной безопасности, если они являются платформами сбора информации иностранных противников или же если есть свидетельства, что потенциально противник разработал прорывную или революционную технологию», — отмечается в документе.
Нацразведка США сообщает о 144 случаях предполагаемого НЛО, которые специалистам не удалось объяснить. Отмечается, что однозначных выводов о природе или намерениях этих явлений нет и для их изучения требуется больше времени и средств.
При этом специалисты подчеркивают, что в большинстве случаев объекты срывали заранее запланированную подготовку или другую военную деятельность США.
3 июня газета The New York Times со ссылкой на доклад властей писала, что разведка США не обнаружила доказательств того, что воздушные объекты, наблюдаемые в последние годы летчиками морской авиации, являются инопланетными кораблями. Предполагается, что они могут принадлежать РФ и Китаю.
В конце мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что власти США очень серьезно относятся к сообщениям о вторжении в воздушное пространство страны неопознанных летающих объектов и расследуют каждый такой случай.