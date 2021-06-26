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03:18 (мск), источник: Известия

Разведка США назвала НЛО угрозой нацбезопасности

Неопознанные летающие объекты (НЛО) могут доставлять проблемы для нацбезопасности Соединенных Штатов, говорится в опубликованном 25 июня докладе национальной разведки страны. В первую очередь существует риск, что НЛО будут загромождать воздушное пространство и мешать летчикам, сказано в отчете.

Источник: Reuters

«Неопознанные воздушные явления также могут представлять вызов в области национальной безопасности, если они являются платформами сбора информации иностранных противников или же если есть свидетельства, что потенциально противник разработал прорывную или революционную технологию», — отмечается в документе.

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Нацразведка США сообщает о 144 случаях предполагаемого НЛО, которые специалистам не удалось объяснить. Отмечается, что однозначных выводов о природе или намерениях этих явлений нет и для их изучения требуется больше времени и средств.

При этом специалисты подчеркивают, что в большинстве случаев объекты срывали заранее запланированную подготовку или другую военную деятельность США.

3 июня газета The New York Times со ссылкой на доклад властей писала, что разведка США не обнаружила доказательств того, что воздушные объекты, наблюдаемые в последние годы летчиками морской авиации, являются инопланетными кораблями. Предполагается, что они могут принадлежать РФ и Китаю.

В конце мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что власти США очень серьезно относятся к сообщениям о вторжении в воздушное пространство страны неопознанных летающих объектов и расследуют каждый такой случай.

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