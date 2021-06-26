02:58 (мск), источник: РБК
В Испании отменили ношение масок на улице
В Испании с 26 июня отменяется обязательное ношение защитных масок на улице, введенное
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Как сообщила министр здравоохранения Каролина Дариас, маски не обязательно носить на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции 1,5 м. Однако они потребуются в оживленных местах, например, на торговых улицах, или во время крупных мероприятий.
Во всех закрытых общественных местах, включая магазины, кинотеатры, театры, библиотеки и музеи, ношение масок остается обязательным. Также правило действует в общественном транспорте.
Как отмечает The Local, правило действует во всей Испании, но регионы могут принимать решение в зависимости от обстановки. Например, власти Андалусии и Астурии рекомендовали
Власти Испании обязали граждан носить маски в общественных местах весной 2020 года. В марте 2021-го правило ужесточили, потребовав надевать средства защиты на улице вне зависимости от соблюдаемой между людьми дистанции.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Испании подтверждено 3,7 млн случаев заражения COVID-19, умерли 80,7 тыс. заболевших. Как передает The Local, по состоянию на середину июня хотя бы один компонент вакцины от коронавируса получили 47% населения страны. Издание отмечает, что текущий уровень заражения — самый низкий с августа 2020 года.