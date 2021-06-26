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03:57 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Украине в энергетике из-за «Северного потока — 2»

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Власти США и Германии обсуждают возможность оказания помощи Украине в строительстве новых электростанций и развитии инфраструктуры в свете завершения проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

По словам его источников, США и Германия рассчитывают «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после завершения строительства газопровода. Как отмечается в материале, официальные лица надеются, что основные положения этих договоренностей могут быть согласованы к визиту канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США, который запланирован на июль. В консультациях участвуют внешнеполитические ведомства обеих стран, а также советник канцлера ФРГ Ян Хеккер и помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

В числе возможностей, которые обсуждают стороны, «инвестиции для помощи Украине в строительстве собственных электростанций», а также с целью «развития инфраструктуры» и наращивания поставок газа из этой страны.

Германия также «выражала желание начать переговоры с Россией» по вопросам, касающимся продления транзита российского газа через Украину, отмечается в материале.

Стороны также якобы обсуждали возможность создания механизма по «приостановке поставок газа по “Северному потоку — 2”, если Россия попытается оказывать давление на Украину».

«Официальные лица Германии выступают против этой идеи, они отмечают, что не хотят использовать «Северный поток — 2» в качестве «политического оружия», — говорится в публикации. Как констатирует агентство, чиновники США не знают, можно ли технически создать такой механизм. В Вашингтоне также допускают возможность введения санкций против России, если она «попытается сократить поставки газа на Украину».

Источники разошлись во мнениях по поводу того, как далеко США и ФРГ продвинулись в этих консультациях. По словам некоторых опрошенных лиц, уже имеется «проект соглашения со всеми элементами». Другой собеседник Bloomberg сказал, что «переговоры не продвинулись так далеко».

В публикации отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о возможности введения рестрикций против компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2», и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Дипломат якобы допускал эту возможность, если США «не получат уступок, которых добиваются».

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