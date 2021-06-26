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06:21 (мск), источник: ТАСС

Мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания в России

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Иностранные граждане при въезде в Россию должны будут подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания в стране и осуществлением трудовой деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Источник: РИА "Новости"

«Введение в законодательство института “соглашения о лояльности” предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции. <…> Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда в РФ, выезда из РФ, пребывания (проживания) в РФ и привлечения к трудовой деятельности в РФ, об установленных <…> ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения», — сказал собеседник агентства.

В МВД пояснили, что мигрант, подписывая «соглашение о лояльности», подтверждает свою информированность, в том числе о последствиях несоблюдения установленных правил, дает согласие не причинять ущерб России.
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Кроме того, будет взято обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой за пределы страны иностранного гражданина, если им будут нарушены условия соглашения.

«Согласно проекту закона, подписание соглашения о лояльности предполагается иностранными гражданами, въезжающими в РФ в визовом порядке, одновременно при подаче заявления о выдаче (оформления) визы на въезд в РФ, в том числе в электронной форме», — добавили в ведомстве.

Проект закона предусматривает при подписании соглашения въезжающими в Россию без визы иностранными гражданами проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

Концепция проекта нового федерального закона в сфере миграции разрабатывается в соответствии с планом мероприятий по реализации в 2019—2021 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы, утвержденного распоряжением правительства.

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