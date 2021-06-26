ВМФ России проведет ракетные стрельбы вблизи британского авианосца

Согласно данным системы, маневры кораблей ВМФ России с пусками ракет состоятся 26 июня. Отмечается, что часть моря южнее Кипра для них закрыта.
В NOTAM уточнили, что авианосная группа Британии с 1 по 30 июня действует в небольшом районе моря южнее Кипра. Так, северную границу зоны учений ВМФ и район действия авианосца Queen Elizabeth разделяет около 30 километров.
Ранее в Минобороны сообщали, что с 25 июня в восточной части Средиземного моря проходят совместные маневры сил постоянного оперативного соединения ВМФ и авиации ВКС. В маневрах задействованы пять кораблей, в том числе ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», а также противолодочные и стратегические самолеты.
В акватории Средиземного моря также находятся корабли британской группировки во главе с авианосцем Queen Elizabeth. 22 июня канал Sky News сообщал, что кораблем интересовались российские военные: по словам командира авианосной ударной группы Стива Мурхауса, с тех пор как авианосец 18 июня начал операцию, направленную против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), российский корабль приблизился к нему на 16 миль (примерно 25 км).
Издание The Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на командующего авиагруппой Джеймса Блэкмора писало, что за авианосцем наблюдали российские самолеты «МиГ». Британские военные заметили также фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».