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16:20 (мск), источник: Известия

Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул», который будет проходить параллельно Босфору. Об этом 26 июня сообщает агентство Anadolu.

Источник: Reuters

В церемонии закладки фундамента первого моста через водохранилище «Сазлыдере» принимает участие Эрдоган, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу и другие официальные лица.

Выступая на открытии мероприятия, глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что рост судоходства на Босфоре создает угрозу безопасности и экологии Стамбула.

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«Согласно расчетам, судоходство на канале “Стамбул” будет в 13 раз безопасней, чем на Босфоре», — сообщил министр.

Как добавил Эрдоган, в 1930-ых годах прошлого века через Босфор ежегодно следовало в среднем 3 тыс. судов, а сегодня этот показатель достигает 45 тыс.

Президент Турции акцентировал внимание на подсчетах экспертов, согласно которым к 2050 году через Босфор будет следовать 78 тыс. судов в год, тогда как, безопасная пропускная способность пролива составляет 25 тыс. судов.

«Длина канала «Стамбул» составит 45 км, минимальная ширина дна — 275 м. Глубина определена на уровне 21 с лишним метров. По словам Эрдогана, новый канал планируют построить за шесть лет. На его реализацию направят $15 млрд.

По берегам новой водной артерии будут построены города с населением в 500 тыс. человек, что также снизит нагрузку на мегаполис.

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14 апреля президент Турции отметил, что конвенция Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не касается проектируемого канала «Стамбул». Данный документ регулирует проход кораблей через Босфор.

Замглавы МИД России Александр Грушко в ответ на заявление президента Турции, призвал стороны, которые заинтересованы в поддержании безопасности в регионе черноморских проливов, соблюдать конвенцию Монтре.

15 апреля в Турции заявили, что «Стамбул» не будет иметь отношения к режиму прохода военных кораблей в рамках договоренностей конвенции Монтре, которые страна продолжит соблюдать.

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