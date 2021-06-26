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21:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

Британский министр здравоохранения ушел в отставку. Он целовался с коллегой — но это не единственная его проблема

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок подал в отставку. Ранее британский таблоид Sun опубликовал фотографию целующихся Хэнкока и его давней подруги Джины Коладанджело. У обоих есть семьи и дети.

Источник: PA MEDIA

Но дело не столько в прелюбодеянии, сколько в том, что это произошло с министром здравоохранения во время пандемии.

Начавшийся утром 25 июня скандал — это не только вопрос морали и нравственности.

В течение пандемии Хэнкок многократно говорил, что граждане королевства должны соблюдать социальную дистанцию, особенно в публичных пространствах.

При этом Хэнкок и Коладанджело целовались и обнимались, судя по всему, в офисе министерства в этом году.

«Меньше всего я хотел бы, чтобы моя личная жизнь отвлекла внимание и помешала нашей сосредоточенности на главной цели — выходе из этого кризиса. Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми», — говорится в прошении Хэнкока об отставке, которое он направил премьер-министру Борису Джонсону.

Хэнкок и Коладанджело знакомы со времен совместной учебы в Оксфорде. Более того, они состоят в начальственно-подчиненных отношениях. Коладанджело с сентября 2020 года входит в совет при министерстве здравоохранения, получая за это 15 тысяч фунтов в год. Это почти в три раза меньше средней зарплаты в Лондоне, но и работать надо 15−20 дней в году.

Еще 1 мая СМИ заметили Мэтта Хэнкока и Джину Коладанджело, выходящими из резиденции премьер-министра | Источник: GETTY IMAGES

43-летний Хэнкок женат, у него трое детей. Джина Коладанджело тоже замужем.

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Представитель теневого кабинета парламента Анна-Лиза Доддс заявила, что налицо «конфликт интересов на деньги налогоплательщиков» — Хэнкок назначил Коладанджело на ее должность, которая оплачивается из бюджета.

В аналогичной ситуации в начале пандемии Хэнкок пожурил ученого-эпидемиолога Нила Фергюсона, встречавшегося с женщиной, несмотря на карантин.

Тогда Фергюсон вынужден был из-за этого уйти в отставку из антиковидного совета правительства. А Хэнкок тогда назвал поступок ученого «удивительным» и говорил, что продолжать занимать должность правительственного советника профессор «просто не может».

Отвечающая у лейбористов за здравоохранение Мунира Уилсон добавила, что министр грубо нарушил свои собственные правила о социальном дистанцировании в общественных пространствах.

«И это он запрещал семьям обнимать своих любимых, а сам в это время делал, что хотел прямо на своем рабочем месте», — заявила она.

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Доддс добавила, что премьер-министр Борис Джонсон должен немедленно отправить своего министра здравоохранения в отставку: «Его положение отчаянно и безнадежно».

Правительство заявило, что назначение Коладанджело на ее должность соответствовало всем стандартным процедурам, и правила никто не нарушал.

Это уже второй громкий скандал с участием Хэнкока. 16 июня бывший советник премьер-министра Доминик Каммингс показал фрагмент своей переписки с Борисом Джонсоном в WhatsApp. Там премьер назвал своего министра «абсолютно безнадежным» — и добавил к этому определению матерное прилагательное. Правительство оставило это без комментариев.

Каммингс, впрочем, и сам дважды нарушил ограничительные правила: сначала навестил семью, у одного из членов которого было подозрение на ковид. А потом просто поехал кататься на машине, объяснив журналистам, что он так проверял свое зрение.

Спикер премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что тот принял извинения Мэтта Хэнкока за нарушение ковидных правил и «считает дело закрытым».

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