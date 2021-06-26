Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 июля изменится порядок начисления налогов За кем усилят контроль, а кто получит льготы
Фоторепортажи
20Возвращение в норму: Ялта приходит в себя
1010 ярких фактов о Царском Селе, которые следует знать
26 июня, источник: ТАСС

Глава ХДС: «Северный поток — 2» нужно достроить и «можно остановить» при давлении на Киев

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект, но работу газопровода можно будет остановить в случае его использования против Украины. Об этом заявил в субботу в эфире немецкого телеканала ARD кандидат в канцлеры ФРГ и председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет.

Источник: AP 2021

«Это чисто экономический проект. Как говорила ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель на Мюнхенской конференции, газ остается газом, не важно, поступает ли он по морю или по земле. В этой связи все в порядке в том, что есть такой проект и что он скоро будет завершен», — сказал он.

По словам Лашета, с другой стороны, «есть и европейские обязательства» — «Северный поток — 2» не должен использоваться против Украины. Если Россия не будет придерживаться этого правила, «то в любой момент, даже если трубопровод будет готов, его можно будет опять остановить».

Он объяснил, что «в таком случае не будет основы для сделки».

Действующее правительство также считает проект экономическим и считает нужным завершить его.

Читайте также
Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Украине в энергетике из-за «Северного потока — 2»

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «зеленых» Анналена Бербок со своей стороны заявила, что «не стала бы достраивать газопровод». По ее словам, Европа и так «зависима от российского газа». Эту позицию она оглашала уже много раз.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

 Через какое время после перенесенной болезни стоит вакцинироваться
Озвучивать героя должен был Высоцкий, но его посчитали "одиозной" фигурой и заменили
Посол назвал «нулевым дном» нынешние отношения Лондона и Москвы
Первая европейская страна отменила все COVID-ограничения
Российский бизнесмен из списка Forbes умер от коронавируса
Автомобиль въехал в ворота посольства России в Минске
Сборная Италии играет с Австрией в 1/8 финала Евро (трансляция)
Собянин раскрыл статистику госпитализаций с COVID-19 в Москве
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Горячие темы на Авто
Встреча лидеров в Женеве явно прошла успешно. Россия- не главный враг США. 247
Жара... меню на неделю - окрошка ))) 130
Пятницца.... 127
темы про вакцинацию и "большую соплю" нельзя открывать? 115
Кино
Деревянко показал неузнаваемую Брежневу на съемках «Бендера» Для роли в новой приключенческой комедии певица примерила рыжий парик
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как сэкономить на главной распродаже лета: рассказываем
Gnezdo.ru
Маленькую Женю из "Сватов" не узнать сейчас: фото
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Самые дикие и скандальные цитаты Ксении Собчак
Леди
Нюша в платье-пиджаке затмила Валерию и Бузову на "Жаре" (фото) В Подмосковье продолжаются музыкальные шоу
Дом
Что купить на AliExpress: 15 летних хитов по суперценам
Как выглядит роскошный кабинет 69-летнего Розенбаума
Используем декоративный кирпич в интерьере: необычные варианты
Советский винтаж и антиквариат: что внутри эклектичной квартиры
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь