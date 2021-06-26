Глава ХДС: «Северный поток — 2» нужно достроить и «можно остановить» при давлении на Киев

«Это чисто экономический проект. Как говорила ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель на Мюнхенской конференции, газ остается газом, не важно, поступает ли он по морю или по земле. В этой связи все в порядке в том, что есть такой проект и что он скоро будет завершен», — сказал он.
По словам Лашета, с другой стороны, «есть и европейские обязательства» — «Северный поток — 2» не должен использоваться против Украины. Если Россия не будет придерживаться этого правила, «то в любой момент, даже если трубопровод будет готов, его можно будет опять остановить».
Он объяснил, что «в таком случае не будет основы для сделки».
Действующее правительство также считает проект экономическим и считает нужным завершить его.
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «зеленых» Анналена Бербок со своей стороны заявила, что «не стала бы достраивать газопровод». По ее словам, Европа и так «зависима от российского газа». Эту позицию она оглашала уже много раз.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.
Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.