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21:46 (мск), источник: РБК

Посол назвал «нулевым дном» нынешние отношения Лондона и Москвы

Отношения между Россией и Великобританией достигли «нулевого дна». Об этом заявил российский посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин, комментируя на Youtube-канале «Соловьев Live» ситуацию с эсминцем Defender. По словам Келина, самое страшное в инциденте с эсминцем — что Лондон пытается подкрепить политическую позицию военной провокацией. Посол отметил, что британские дипломаты оправились от первого шока и заняли «ершистую позицию».

Источник: AP 2021

«Конечно, в период холодной войны отношения были значительно хуже. Но сейчас можно квалифицировать, что с начала 1990-х годов это то нулевое дно, от которого предстоит отталкиваться», — сказал глава дипмиссии.

Комментируя слова замглавы МИДа Сергея Рябкова, предупредившего, что в следующий раз Россия «будет бомбить не по курсу, а по цели», Келин напомнил, что нынешний инцидент не единственный.
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«Предыдущий случай был 15 октября прошлого года — когда также в районе бухты Херсонес был другой британский эсминец. Тогда был вызван военный атташе, ему было четко сказано: в следующий раз так просто вы не отделаетесь. Сейчас был сигнал номер два. Третий — сами понимаете…», — отметил глава дипмиссии.

По словам посла, сейчас британские дипломаты оправились от первого шока и перешли в наступление.

«Позиция британцев, в общем-то, наступательная, ершистая. Первый испуг и удивление прошли, судя по всему, это было связано с нашей резкой силовой реакцией на произошедшее», — пояснил Келин.

Он отметил, что позиция Лондона о том, что эсминец шел в водах Украины, поскольку Великобритания не признает Крым российским, вполне ожидаема.
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«Кошмар в том, что Британия пытается подкрепить политическую позицию военной провокацией, которая может довести до серьезного военного инцидента, что, собственно, признал начальник генерального штаба Великобритания», — подчеркнул Келин.

22 июня британский эсминец Defender вошел в территориальные воды России в районе мыса Фиолент в Крыму. Корабль успел углубиться на три километра и не отвечал на предупреждения. Покинул российские воды эсминец только после выстрелов со сторожевого корабля и сброшенных с Су-24М бомб по курсу.

Сначала власти Британии отрицали факт предупредительной стрельбы по курсу своего корабля. Однако после того как находившийся на борту корреспондент «Би-би-си», а также сам капитан Defender сообщили о выстрелах, Лондон изменил свою позицию.

В Кремле инцидент назвали продуманной и сознательной провокацией. Посла Великобритании в России Дебору Броннерт вызвали в МИД и вручили ноту протеста.

Telegraph писал, что маршрут эсминца изначально проложил министр обороны Бен Уоллес, однако против этого выступил глава МИДа Доминик Рааб. Министр предупредил, что нарушение границ Россия будет использовать в своих интересах. В итоге премьер-министр Борис Джонсон утвердил предложение Уоллеса.

Начальник Генштаба Соединенного Королевства генерал Николас Картер допустил, что к инциденту в Черном море привел «вызванной неоправданной эскалацией просчет». По словам Картера, осознание возможных последствий произошедшего не дает ему заснуть. И тот факт, что в этот раз ничего страшного не случилось — повод для властей «хорошенько задуматься».

Следите за развитием темы Инцидент с британским эсминцем в Черном море
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