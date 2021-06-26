21:46 (мск), источник: РБК
Посол назвал «нулевым дном» нынешние отношения Лондона и Москвы
Отношения между Россией и Великобританией достигли «нулевого дна». Об этом заявил российский посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин, комментируя на
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«Конечно, в период холодной войны отношения были значительно хуже. Но сейчас можно квалифицировать, что с начала 1990-х годов это то нулевое дно, от которого предстоит отталкиваться», — сказал глава дипмиссии.
«Предыдущий случай был 15 октября прошлого года — когда также в районе бухты Херсонес был другой британский эсминец. Тогда был вызван военный атташе, ему было четко сказано: в следующий раз так просто вы не отделаетесь. Сейчас был сигнал номер два. Третий — сами понимаете…», — отметил глава дипмиссии.
По словам посла, сейчас британские дипломаты оправились от первого шока и перешли в наступление.
«Позиция британцев, в
«Кошмар в том, что Британия пытается подкрепить политическую позицию военной провокацией, которая может довести до серьезного военного инцидента, что, собственно, признал начальник генерального штаба Великобритания», — подчеркнул Келин.
22 июня британский эсминец Defender вошел в территориальные воды России в районе мыса Фиолент в Крыму. Корабль успел углубиться на три километра и не отвечал на предупреждения. Покинул российские воды эсминец только после выстрелов со сторожевого корабля и сброшенных с Су-24М бомб по курсу.
Сначала власти Британии отрицали факт предупредительной стрельбы по курсу своего корабля. Однако после того как находившийся на борту корреспондент «Би-би-си», а также сам капитан Defender сообщили о выстрелах, Лондон изменил свою позицию.
В Кремле инцидент назвали продуманной и сознательной провокацией. Посла Великобритании в России Дебору Броннерт вызвали в МИД и вручили ноту протеста.
Telegraph писал, что маршрут эсминца изначально проложил министр обороны Бен Уоллес, однако против этого выступил глава МИДа Доминик Рааб. Министр предупредил, что нарушение границ Россия будет использовать в своих интересах. В итоге
Начальник Генштаба Соединенного Королевства генерал Николас Картер допустил, что к инциденту в Черном море привел «вызванной неоправданной эскалацией просчет». По словам Картера, осознание возможных последствий произошедшего не дает ему заснуть. И тот факт, что в этот раз ничего страшного не случилось — повод для властей «хорошенько задуматься».