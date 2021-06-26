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26 июня, источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин: Мы заново переживаем пандемию

Из-за сложной ситуации с COVID-19 нагрузка на московскую систему здравоохранения удвоилась. Об этом рассказал Сергей Собянин в интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия 1».

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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Мы госпитализируем в сутки около двух тысяч человек! Только госпитализируем, а сколько людей приезжает для того, чтобы осмотреть больного, привезти его в КТ-центр, сделать снимки. Вся эта история, конечно, создает огромное напряжение для медицинской системы, которая мобилизована практически полностью», — сказал Сергей Собянин.

В городе для лечения больных коронавирусом мобилизовали 20 тысяч коек, занято на сегодняшний день больше 14 тысяч. Причем на плановую и экстренную помощь в Москве работает около 35 тысяч коек, а 20 тысяч создали только для пациентов с COVID-19, то есть, по сути, в городе сформирована вторая система здравоохранения.

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Мэр Москвы отметил, что город справился с уханьским штаммом коронавируса, которым уже практически никто не болеет. Если бы не появилась новая мутация вируса, Москва бы уже вышла из пандемии, потому что примерно 60 процентов жителей или переболели, или вакцинировались, начал формироваться коллективный иммунитет.

Новая мутация гораздо более опасна. Всемирная организация здравоохранения признала, что она в два раза заразнее, чем уханьский штамм. Кроме того, заболевание прогрессирует намного быстрее.

«Если раньше недели две шел инкубационный период, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на ситуацию, проверял температуру, а только потом начинала сама болезнь развиваться, сегодня это происходит быстрее — до пяти дней, — пояснил Мэр Москвы. — Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию».

Из-за новой вспышки заболеваемости в столице вводятся ограничительные меры. С 28 июня московским работодателям вновь необходимо перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников. В их число должны входить все сотрудники старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания. Это требование не распространяется на тех, кому критически важно находиться на рабочем месте для нормального функционирования организации. При определении количества работников, которые должны перейти на дистанционный режим, не учитываются вакцинировавшиеся люди.

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С 28 июня в Москве для посещения кафе и ресторанов, а также массовых мероприятий численностью более 500 человек необходимо получить специальный QR-код. Это можно сделать в электронной медицинской карте, мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО» или на портале mos.ru. А также на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг, в приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», регистратуре или инфомате городской поликлиники.

Получить QR-коды смогут вакцинированные граждане, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, или те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней с момента регистрации результатов анализа в лаборатории. Сдать ПЦР-тест необходимо в одной из лабораторий Москвы, подключенной к Единой медицинской информационно-аналитической системе.

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