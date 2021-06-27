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05:12 (мск), источник: ТАСС

Трамп считает, что Россия, Иран и Китай при Байдене унижают США

ВЕЛЛИНГТОН /штат Огайо/, 27 июня. /ТАСС/. Россия, Иран и Китай унижают США, а американский президент Джо Байден разрушает страну. Такое мнение выразил в субботу экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на своем первом митинге после ухода из Белого дома. По утверждению Трампа, администрация президента США Джо Байдена за пять месяцев стала «полной катастрофой».

Источник: Reuters

«Преступность растет, убийства растут, <…> чужаки пересекают границу. Никто ничего подобного не видел», — сказал он.

«Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден разрушает нашу страну», — заявил бывший глава американской администрации, не уточнив, что именно подразумевал под унижением США.

Восстановление СВПД

Трамп считает, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) разрушит Израиль или приведет к большой войне.

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«Сейчас возвращается иранская сделка, которая разрушит Израиль, или будет большая войны, более вероятнее», — считает он.

«Мы вышли из иранской ядерной сделки, из-за которой Ирану было передано $150 млрд. Подумайте об этом, безумная сделка, — отметил Трамп. — И теперь мы хотим это повторить. <…> Мы [команда Трампа] заключили бы сделку с Ираном за неделю, если бы выборы [в США] не были сфальсифицированы и украдены».

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной «пятерки» с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку.

Представители государств — участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем — в первых числах июня.

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