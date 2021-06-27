Трамп считает, что Россия, Иран и Китай при Байдене унижают США

«Преступность растет, убийства растут, <…> чужаки пересекают границу. Никто ничего подобного не видел», — сказал он.
«Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден разрушает нашу страну», — заявил бывший глава американской администрации, не уточнив, что именно подразумевал под унижением США.
Трамп считает, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) разрушит Израиль или приведет к большой войне.
«Сейчас возвращается иранская сделка, которая разрушит Израиль, или будет большая войны, более вероятнее», — считает он.
«Мы вышли из иранской ядерной сделки, из-за которой Ирану было передано $150 млрд. Подумайте об этом, безумная сделка, — отметил Трамп. — И теперь мы хотим это повторить. <…> Мы [команда Трампа] заключили бы сделку с Ираном за неделю, если бы выборы [в США] не были сфальсифицированы и украдены».
В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной «пятерки» с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку.
Представители государств — участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем — в первых числах июня.