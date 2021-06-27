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04:15 (мск), источник: РБК

Посол ФРГ в Киеве заявила о страхе НАТО перед «всеобщей войной» с Россией

Страны НАТО боятся оказаться втянутыми во всеобщую войну с Россией. Об этом заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен, передает «Зеркало недели».

Источник: Reuters

«Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — пояснила она.

Таким образом дипломат пояснила, почему не все в альянсе согласны, чтобы Украину приняли в НАТО. Как выразилась Фельдгузен, «у НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война».
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Посол указала, что НАТО сотрудничает с Украиной «буквально каждый день», но решение насчет ее членства в организации будет принято «не завтра».

«В НАТО сотрудничают 30 государств, и это консенсусная организация. Этот консенсус нужно найти», — пояснила представитель Германии.

Пятая статья Вашингтонского договора посвящена принципу коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что именно вступление в НАТО поможет стране закончить конфликт в Донбассе, а план действий по членству в альянсе станет сигналом для России. По словам главы государства, Киев стремится реформировать свои вооруженные силы и оборонный сектор, однако «одними реформами Россию не остановить».

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