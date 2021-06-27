Посол ФРГ в Киеве заявила о страхе НАТО перед «всеобщей войной» с Россией

«Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — пояснила она.
Посол указала, что НАТО сотрудничает с Украиной «буквально каждый день», но решение насчет ее членства в организации будет принято «не завтра».
«В НАТО сотрудничают 30 государств, и это консенсусная организация. Этот консенсус нужно найти», — пояснила представитель Германии.
Пятая статья Вашингтонского договора посвящена принципу коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что именно вступление в НАТО поможет стране закончить конфликт в Донбассе, а план действий по членству в альянсе станет сигналом для России. По словам главы государства, Киев стремится реформировать свои вооруженные силы и оборонный сектор, однако «одними реформами Россию не остановить».