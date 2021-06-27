«Мы вернем себе Америку». Трамп провел первый митинг после ухода с поста президента США

Митинг, проходивший под лозунгом «Спасем Америку», состоялся в городе Веллингтон, штат Огайо, сообщает агентство Рейтер. Трамп вышел к своим сторонникам и начал с очередного заявления о том, что результаты президентских выборов в ноябре 2020 года, по итогам которых он не переизбрался на второй срок, были подтасованы.
Он намекнул, что может баллотироваться в президенты и в третий раз. «Мы выиграли выборы дважды и, возможно, придется сделать это в третий раз», — сказал со сцены экс-президент США.
Его участие в следующих президентских выборах зависит от того, как разрешатся юридические проблемы, с которыми столкнулся Трамп. В офисе окружного прокурора Манхэттена адвокатам Трампа сообщили, что рассматривают возможность возбуждения уголовного дела в отношении семейного бизнеса Трампа, писала в пятницу газета New York Times.
На митинге Трамп обратился к темам, по которым активно высказывался и ранее, в первую очередь к проблеме растущего числа мигрантов, попадающих в страну через границу с Мексикой.
«К нам в страну приезжают миллионы людей. Мы понятия не имеем, кто они такие», — заявил бывший президент, отметив, что действия Джо Байдена противоположны тому, что делала администрация Трампа.
В администрации Байдена называли миграционную политику, которую проводил Трамп, бесчеловечной.
Хотя собственные планы Трампа остаются неопределенными, он призвал сторонников поддержать республиканцев, которые будут баллотироваться в Палату представителей и Сенат.
«Мы вернем себе Конгресс, вернем себе Америку, и сделаем это уже скоро», — сказал он.
Сейчас Демократическая партия обладает минимальным большинством в обеих палатах, но на выборах в 2022 году она может его лишиться, отмечает Рейтер.
После того, как Трамп покинул Белый дом, он публично выступал лишь на мероприятиях Республиканской партии. Митинг в Огайо стал для него первым после ухода с поста президента массовым мероприятием для сторонников. В частности, он поддержал своего соратника Макса Миллера, который намерен выдвинуть свою кандидатуру против действующего конгрессмена Энтони Гонзалеса — одного из 10 республиканцев, голосовавших за импичмент Трампу после событий в Капитолии 6 января 2021 года.
Как ожидается, Трамп поучаствует еще в двух митингах. Сторонники экс-президента, как сообщает Рейтер, надеются, что такие мероприятия помогут Трампу сплотить Республиканскую партию и обеспечат поддержку кандидатам-единомышленникам бывшего президента.
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