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13:58 (мск), источник: ТАСС

Би-би-си: секретные документы о проходе эсминца у Крыма нашли на автобусной остановке

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си опубликовала в воскресенье выдержки из секретных документов, касающихся прохода британского эсминца HMS Defender вблизи берегов Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Как утверждается в сообщении, папка с документами, включающими распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, была случайно обнаружена возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии во вторник, то есть за день до инцидента.

Би-би-си уточняет, что она принадлежала высокопоставленному чиновнику Минобороны Соединенного Королевства, а в редакцию документы передал нашедший их прохожий.

В документах, в частности, утверждается, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву, и показать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.

Два варианта пути

В презентации, которую приводит Би-би-си, говорится о том, движение эсминца в Черном море было названо «Операцией Дитроит», судя по всему, по названию горной породы. Рассматривались два варианта прохода эсминца из Одессы в Батуми.

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Первый был описан как «безопасный и профессиональный», в том числе по «схеме разделения движения» вблизи побережья Крыма. При этом британские военные разбирали несколько вариантов ответных действий со стороны российского флота и авиации — от «безопасных и профессиональных» до «небезопасных и непрофессиональных».

Этот путь, как отмечалось в презентации, «предоставит возможность взаимодействия с правительством Украины <…> в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины».

Второй анализировавшийся вариант предполагал, что эсминец пройдет вдали от Крыма. Это позволило бы избежать конфронтации. Однако в Минобороны опасались, что Москва может представить этот как-то, что «Великобритания боится или убегает» и что она признает принадлежность этих вод за Россией.

В итоге выбор был сделан в сторону первого варианта.

Би-би-си приводит комментарий Минобороны Великобритании, где заявили, что ведомство, «как это могут от него ожидать, проводит тщательное планирование». «Как правило, это включает в себя анализ всех потенциальных факторов, влияющих на оперативные решения», — добавил представитель оборонного ведомства, признав факт утери секретных документов.

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Ранее газета The Daily Telegraph сообщила о том, что решение о проходе эсминца вблизи Крыма было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном после того, как о нем поспорили министры иностранных дел Доминик Рааб и министр обороны Бен Уоллес.

Документы касательно Афганистана

Помимо документов относительно эсминца Defender, которые относятся к категории секретных, на остановке в Кенте также были найдены официальные сведения, касающиеся планов присутствия британских военнослужащих в Афганистане после вывода из страны военного контингента НАТО к 11 сентября.

Эти документы, по данным Би-би-си, содержат информацию стратегической важности.

В частности, в материалах, направленных личному секретарю Уоллеса, обсуждается вопрос целесообразности дальнейшего присутствия военнослужащих Великобритании в Афганистане после завершения вывода из страны войск НАТО на фоне «изменения статус-кво» в регионе. В документах отмечается, что Лондон может свести к минимуму свое нахождение в Афганистане в связи с тем, что ситуация в стране уже становится более опасной в свете наблюдаемого сокращения численности войск стран альянса. В то же время Би-би-си уточнила, что не станет публиковать подробные выдержки из данного доклада, поскольку это «может поставить под угрозу безопасность британских военнослужащих в Афганистане».

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