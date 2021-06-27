13:58 (мск), источник: ТАСС
Би-би-си: секретные документы о проходе эсминца у Крыма нашли на автобусной остановке
ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Британская телерадиовещательная корпорация
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Как утверждается в сообщении, папка с документами, включающими распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, была случайно обнаружена возле автобусной остановки в графстве Кент на
В документах, в частности, утверждается, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву, и показать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.
В презентации, которую приводит
Первый был описан как «безопасный и профессиональный», в том числе по «схеме разделения движения» вблизи побережья Крыма. При этом британские военные разбирали несколько вариантов ответных действий со стороны российского флота и авиации — от «безопасных и профессиональных» до «небезопасных и непрофессиональных».
Этот путь, как отмечалось в презентации, «предоставит возможность взаимодействия с правительством Украины <…> в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины».
Второй анализировавшийся вариант предполагал, что эсминец пройдет вдали от Крыма. Это позволило бы избежать конфронтации. Однако в Минобороны опасались, что Москва может представить этот
В итоге выбор был сделан в сторону первого варианта.
Ранее газета The Daily Telegraph сообщила о том, что решение о проходе эсминца вблизи Крыма было оставлено за
Помимо документов относительно эсминца Defender, которые относятся к категории секретных, на остановке в Кенте также были найдены официальные сведения, касающиеся планов присутствия британских военнослужащих в Афганистане после вывода из страны военного контингента НАТО к 11 сентября.
Эти документы, по данным
В частности, в материалах, направленных личному секретарю Уоллеса, обсуждается вопрос целесообразности дальнейшего присутствия военнослужащих Великобритании в Афганистане после завершения вывода из страны войск НАТО на фоне «изменения статус-кво» в регионе. В документах отмечается, что Лондон может свести к минимуму свое нахождение в Афганистане в связи с тем, что ситуация в стране уже становится более опасной в свете наблюдаемого сокращения численности войск стран альянса. В то же время