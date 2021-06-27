21:48 (мск), источник: ТАСС
WP: ситуация вокруг Кубы имеет второстепенное значение для администрации Байдена
По словам источников The Washington Post, ситуация вокруг Кубы находится между
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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Ситуация вокруг
По их словам, обещание нынешнего главы Белого дома после пяти месяцев его пребывания у власти до сих пор остается невыполненным, ситуация вокруг Кубы имеет второстепенное значение и находится между
«У нас весь мир и регион в беспорядке, — отметил представитель американской администрации. — Мы боремся с пандемией и имеем дело с разрушением демократии в целом ряде стран. Такова среда, в которой мы находимся. Когда дело дойдет до Кубы, мы будем делать то, что отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов».
Говоря о закрытом генконсульстве США на Кубе, он отметил: «Если мы сможем найти способ безопасно открыть генконсульство снова, мы сделаем это. Мы осознаем тот факт, что если мы откроем его снова и
Дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны 3 января 1961 года после прихода к власти на острове революционного правительства Фиделя Кастро. На протяжении десятилетий обе страны сосуществовали в условиях острой конфронтации, одной из главных характеристик которой стало эмбарго, наложенное американцами на торговлю с Кубой.
США решились на изменение политического курса только с приходом к власти Барака Обамы. В декабре 2014 года он признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Сближение двух стран приостановилось, когда США возглавил Дональд Трамп — сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в эту страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.