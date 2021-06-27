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21:48 (мск), источник: ТАСС

WP: ситуация вокруг Кубы имеет второстепенное значение для администрации Байдена

По словам источников The Washington Post, ситуация вокруг Кубы находится между чем-то «слишком сложным» и чем-то «нестоящим» для президента США.

Источник: AFP 2021

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Ситуация вокруг американо-кубинских отношений имеет низкий приоритет в администрации американского лидера Джо Байдена, который во время избирательной кампании обещал, что вернется к политике 44-го президента Барака Обамы по взаимодействию с островным государством. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

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По их словам, обещание нынешнего главы Белого дома после пяти месяцев его пребывания у власти до сих пор остается невыполненным, ситуация вокруг Кубы имеет второстепенное значение и находится между чем-то «слишком сложным» и чем-то «нестоящим». «2021 год — это не 2015 год», когда Обама восстановил дипломатические отношения с Гаваной и принял меры для увеличения количества поездок американцев на остров и наращивания объемов торговли с Кубой, рассказал собеседник издания.

«У нас весь мир и регион в беспорядке, — отметил представитель американской администрации. — Мы боремся с пандемией и имеем дело с разрушением демократии в целом ряде стран. Такова среда, в которой мы находимся. Когда дело дойдет до Кубы, мы будем делать то, что отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов».

Говоря о закрытом генконсульстве США на Кубе, он отметил: «Если мы сможем найти способ безопасно открыть генконсульство снова, мы сделаем это. Мы осознаем тот факт, что если мы откроем его снова и что-то случится, то мы не возобновим его работу в течение очень долгого времени».

Дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны 3 января 1961 года после прихода к власти на острове революционного правительства Фиделя Кастро. На протяжении десятилетий обе страны сосуществовали в условиях острой конфронтации, одной из главных характеристик которой стало эмбарго, наложенное американцами на торговлю с Кубой.

США решились на изменение политического курса только с приходом к власти Барака Обамы. В декабре 2014 года он признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Сближение двух стран приостановилось, когда США возглавил Дональд Трамп — сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в эту страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

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