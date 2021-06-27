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22:14 (мск), источник: Коммерсантъ

ООН обвинит «российских наемников» в военных преступлениях в ЦАР

ООН провела расследование злоупотреблений «российских наемников» в Центральноафриканской республике, сообщает The New York Times. Организация пришла к выводу, что россияне и правительственные войска ЦАР совершали военные преступления: грабили дома, захватывали школы, убивали мирных жителей, в том числе верующих в мечети, где укрывались повстанцы. Россия отрицает обвинения.

Источник: AFP 2021

По информации газеты, доклад будет опубликован в ближайшее время. Он основан на фото, свидетельских показаниях и информации местных чиновников. Речь в докладе идет о событиях января-февраля 2021 года. В этот период правительственные войска вели контрнаступление на позиции повстанцев в нескольких городах.

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ООН утверждает, что «российские наемники, действовавшие под видом невооруженных военных советников», вели правительственные войска. По информации организации, в стране максимально действовало 2,1 тыс. военных инструкторов из России. Как уточняет газета, российские власти утверждали, что в ЦАР никогда не было больше 550 инструкторов. NYT также пишет, что «российские боевики» заняли позиции в крупных горнодобывающих центрах ЦАР с большими запасами алмазов.

Россия ответила на обвинения ООН. Утверждается, что Москва отрицает злоупотребления. По информации российской стороны, в инциденте с мечетью здание использовалось повстанцами в качестве огневой позиции.

Ситуация в ЦАР обострилась в декабре 2020 года, когда антиправительственная «Коалиция патриотов за перемены» пыталась не допустить проведения в стране президентских выборов и начала наступление на столицу страны Банги. Правительственные силы при поддержке внешних сил, включая миротворцев ООН, российских и руандийских военных, не допустили блокирования города и остановили продвижение отрядов повстанцев.

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