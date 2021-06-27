22:46 (мск), источник: Коммерсантъ
Посольство США приостановит предоставление консульских услуг из-за российских санкций
Посольство США с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
По словам господина Салливана, решение связано с включением США в список недружественных стран.
«После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, нуждаются и американцы, и россияне», — сказал господин Салливан «Дождю». По его словам, консульские службы «не в состоянии обрабатывать хоть
По мнению посла, приостановка влечет серьезные последствия «личного характера для семей» и коммерческие последствия для предприятий как с российской, так и американской сторонами.
Джон Салливан выразил надежду на нормализацию работы диппредставительств в России по итогам саммита
Список недружественных стран был составлен по поручению президента России Владимира Путина в ответ на санкции США и обвинения Чехии во взрыве во Вребитце. В перечень попали только США и Чехия. Кремль после саммита сообщил, что пока не видит оснований для исключения США из списка. Посол США Джон Салливан и посол России Анатолий Антонов вернулись на работу в посольства по решению Джо Байдена и Владимира Путина после саммита в Женеве.