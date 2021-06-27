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22:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Посольство США приостановит предоставление консульских услуг из-за российских санкций

Посольство США с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги из-за нехватки персонала, сообщил посол США в России Джон Салливан. С 12 мая американское диппредставительство оказывает только экстренные услуги для граждан США. С того же дня была приостановлена выдача недипломатических виз россиянам.

Источник: AP 2021

По словам господина Салливана, решение связано с включением США в список недружественных стран. Из-за этого посольству запрещено нанимать граждан России или третьих стран.

«После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, нуждаются и американцы, и россияне», — сказал господин Салливан «Дождю». По его словам, консульские службы «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз».

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По мнению посла, приостановка влечет серьезные последствия «личного характера для семей» и коммерческие последствия для предприятий как с российской, так и американской сторонами.

Джон Салливан выразил надежду на нормализацию работы диппредставительств в России по итогам саммита РФ-США. Он заявил о намерении «серьезно работать» с МИД РФ, чтобы «создать почву для нашего дипломатического присутствия в России». На следующей неделе он намерен встретиться с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Тема встречи — работа диппредставительства США в условиях ограничений.

Список недружественных стран был составлен по поручению президента России Владимира Путина в ответ на санкции США и обвинения Чехии во взрыве во Вребитце. В перечень попали только США и Чехия. Кремль после саммита сообщил, что пока не видит оснований для исключения США из списка. Посол США Джон Салливан и посол России Анатолий Антонов вернулись на работу в посольства по решению Джо Байдена и Владимира Путина после саммита в Женеве.

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