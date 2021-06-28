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01:38 (мск), источник: Известия

Партия Марин Ле Пен проиграла на региональных выборах во Франции

Ультраправая партия «Национальное объединение», возглавляемое Марин Ле Пен, потерпела неудачу на региональных выборах во Франции. Об этом сообщает газета Le Monde в воскресенье, 27 июня.

Источник: AFP 2021

«Разгром Национального митинга (РН) в первом туре региональных выборов четко подтвердился во втором: крайне правая партия не выиграла ни в малейшем регионе», — говорится в материале на сайте издания.

До выборов эксперты прогнозировали победу «Национального объединения» минимум в двух из 13 регионов. Однако по итогам первого тура партия претендовала на победу только в одном из них: Прованс — Альпы — Лазурный берег. Во втором туре, в воскресенье, ультраправые не смогли одержать победу и в этом регионе.

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«Когда два из трех французов упорно отказываются голосовать, это сигнал, который должен бросить нам вызов, это сигнал для всего общества», — цитирует газета лидера проигравшей партии.

Наблюдатели полагают, что одной из причин таких результатов стала крайне низкая явка: выборы в регионах в условиях пандемии коронавируса и хорошей летней погоды вызвали в 2021 году еще меньше интереса у избирателей, чем обычно.

Также на выборах проиграла партия «Вперед, Республика!» президента Франции Эммануэля Макрона. Сообщается, что партия лидера страны потерпела неудачу по той же причине — ее электорат не проявил интереса к региональным выборам.

Во втором туре французы отдали предпочтение более «традиционным» партиям левого и правого толка. Так, различные правые коалиции получили контроль над семью регионами материковой части Франции, а левые коалиции — над пятью. Еще в одном регионе, Корсике, победу традиционно одерживают местные националисты.

Тем не менее, как отмечает телеканал BFM TV, такие результаты вряд ли отражают реальную расстановку сил во французской политике в преддверии президентских выборов 2022 года. Согласно опросу, проведенному перед вторым туром региональных выборов, Макрон и Ле Пен — по-прежнему фавориты на выборах главы государства.

Некоторые наблюдатели полагают, что выборы 2022 года могут стать последним шансом для Марин Ле Пен стать президентом. В будущем лидером французских ультраправых, согласно La Conversation, может стать племянница Марин Ле Пен — Марион Марешаль. Она объявила об уходе из политики после выборов 2017 года, однако сохранила немалую популярность у сторонников «Национального объединения». По данным издания, по своим убеждениям Марион Марешаль ближе к своему деду Жан-Мари Ле Пену, нежели к Марин Ле Пен.

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