Партия Марин Ле Пен проиграла на региональных выборах во Франции

«Разгром Национального митинга (РН) в первом туре региональных выборов четко подтвердился во втором: крайне правая партия не выиграла ни в малейшем регионе», — говорится в материале на сайте издания.
До выборов эксперты прогнозировали победу «Национального объединения» минимум в двух из 13 регионов. Однако по итогам первого тура партия претендовала на победу только в одном из них: Прованс — Альпы — Лазурный берег. Во втором туре, в воскресенье, ультраправые не смогли одержать победу и в этом регионе.
«Когда два из трех французов упорно отказываются голосовать, это сигнал, который должен бросить нам вызов, это сигнал для всего общества», — цитирует газета лидера проигравшей партии.
Наблюдатели полагают, что одной из причин таких результатов стала крайне низкая явка: выборы в регионах в условиях пандемии коронавируса и хорошей летней погоды вызвали в 2021 году еще меньше интереса у избирателей, чем обычно.
Также на выборах проиграла партия «Вперед, Республика!» президента Франции Эммануэля Макрона. Сообщается, что партия лидера страны потерпела неудачу по той же причине — ее электорат не проявил интереса к региональным выборам.
Во втором туре французы отдали предпочтение более «традиционным» партиям левого и правого толка. Так, различные правые коалиции получили контроль над семью регионами материковой части Франции, а левые коалиции — над пятью. Еще в одном регионе, Корсике, победу традиционно одерживают местные националисты.
Тем не менее, как отмечает телеканал BFM TV, такие результаты вряд ли отражают реальную расстановку сил во французской политике в преддверии президентских выборов 2022 года. Согласно опросу, проведенному перед вторым туром региональных выборов, Макрон и Ле Пен — по-прежнему фавориты на выборах главы государства.
Некоторые наблюдатели полагают, что выборы 2022 года могут стать последним шансом для Марин Ле Пен стать президентом. В будущем лидером французских ультраправых, согласно La Conversation, может стать племянница Марин Ле Пен — Марион Марешаль. Она объявила об уходе из политики после выборов 2017 года, однако сохранила немалую популярность у сторонников «Национального объединения». По данным издания, по своим убеждениям Марион Марешаль ближе к своему деду Жан-Мари Ле Пену, нежели к Марин Ле Пен.