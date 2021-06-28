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03:31 (мск), источник: Life.ru

Лавров призвал включить в состав Совбеза ООН страны Африки и Азии

Он напомнил о том, что президент России Владимир Путин предложил созвать саммит лидеров СБ.

Источник: AP 2021

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что назрела необходимость реформировать Совет Безопасности ООН, устранив «аномальную перепредставленность» в нём коллективного Запада. Демократизировать международные отношения, считает дипломат, можно за счёт укрепления блока стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Лидеры на международной арене есть и будут, написал Лавров в своей статье, опубликованной в газете «Коммерсант» и журнале «Россия в глобальной политике», но они должны убеждать, а не ставить ультиматумы. Естественной площадкой для выработки общеприемлемых договорённостей, по его мнению, является «Группа двадцати», которая объединяет как старые, так и новые ведущие экономики. Она включает G7, а также БРИКС и его сторонников. Мощный консолидирующий потенциал заключён в российской инициативе формирования Большого евразийского партнёрства через сопряжение усилий всех стран и организаций континента.

«Для честного разговора по ключевым проблемам глобальной стабильности президент Владимир Путин предложил созвать саммит лидеров пятёрки постоянных членов СБ ООН, несущих особую ответственность за поддержание международного мира и стабильности на планете», — подчёркивает министр.

Ранее Лайф писал, что Лавров заявил о «подпевании» ЕС «заскорузлой» позиции США по России. По мнению министра, суть позиции Запада сводится к готовности к нормализации отношений, но при условии другого поведения России.

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