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07:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-генпрокурор США назвал чушью заявления Трампа о махинациях на выборах

Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр, работавший при президенте Дональде Трампе, заявил, что всегда считал несостоятельными его подозрения о махинациях во время президентских выборов 2020 года.

Источник: AFP 2021

В интервью журналу The Atlantic он назвал чушью заявления бывшего президента и его советников о нарушениях на выборах.

«Моя позиция была такова: или действуй, или замолчи. Если бы доказательства мошенничества были, у меня не было мотива скрыть их. Но я все время считал, что ничего не было. Все было чушью собачьей (в оригинале — bullshit. — “Ъ”)», — сказал господин Барр.

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Экс-генпрокурор отметил, что в рамках неформального расследования изучил несколько эпизодов, на которые жаловался господин Трамп. В частности, он изучил случаи подвоза бюллетеней в Детройте, штат Мичиган, и заявления о махинациях при использовании машин для подсчета голосов.

Первый случай объяснился тем, что в Мичигане голоса из округа Уэйн, где находится Детройт, подсчитываются централизованно, а не на участках. Подозрения касательно машин для подсчета голосов, по словам господина Барра, были сняты после консультаций с экспертами по кибербезопасности ФБР и Министерства национальной безопасности. «Это счетная машина, она сохраняет все, что в нее заносится — остается только сверить. Нигде не было выявлено разногласий, и мне до сих пор неизвестно о разногласиях», — сказал он.

Уильям Барр был наиболее высокопоставленным соратником Дональда Трампа, который во время подсчета голосов заявил об отсутствии махинаций на выборах. Дональд Трамп уволил его в декабре, когда Джо Байден получил необходимые для победы голоса выборщиков. Господин Трамп, до сих пор не признающий свое поражение на президентских выборах, в минувшую субботу провел первый митинг после ухода из Белого дома.

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