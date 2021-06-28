Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 июняСтроительство Панамского канала, первый автомобиль "Победа", знаменитый бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда и другие события
Фоторепортажи
20Возвращение в норму: Ялта приходит в себя
16Жара в Москве
18:02 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Чехия потребовала от России €25,5 млн компенсации после взрывов во Врбетице

ПРАГА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Чехии потребовали от РФ компенсации ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетица, в причастности к которым они подозревают российские спецслужбы.

Источник: Palickap/CC BY-SA 4.0

Как сообщила в понедельник газета Mlada fronta Dnes, заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб, причиненный взрывом в Врбетице.

По информации издания, чешские власти оценили ущерб примерно в 650 млн крон (примерно €25,5 млн).

Информационное агентство CTK утверждает, в свою очередь, что МИД Чехии посредством ноты призвал Россию начать переговоры о выплате компенсации за ущерб во Врбетице. По его данным, Смолек также сказал Змеевскому, что Прага настаивает на пересмотре решения о включении Чехии в список недружественных России государств.

ТАСС обратился за комментарием в посольство РФ в Чехии.

О сумме компенсации

Депутат Европарламента от Чехии, адвокат Станислав Полчак, представляющий интересы пострадавших от взрывов во Врбетице населенных пунктов, сообщил 21 июня, что компенсация для них и Злинского края, на административной территории которого произошел инцидент, должна составить около 350 млн крон (примерно €13,7 млн), что предусмотрено соответствующим законопроектом.

Читайте также
Премьер-министр Чехии призвал «наладить новые отношения» с Россией

«Согласно подготовленному законопроекту, пострадавшие от последствий взрывов во Врбетице населенные пункты и Злинский край должны получить в качестве компенсации [от государства] 350 млн крон, которые разделят между собой», — отметил Полчак.

Эту сумму, по его словам, чешское государство должно выплатить до конца 2021 года.

Жители деревни Врбетица и прилегающих к ней населенных пунктов должны самостоятельно обратиться к властям за компенсацией ущерба. Им, как предполагает Полчак, должно быть перечислено в общей сложности примерно 300 млн крон (около €11,7 млн).

Каждый из потребовавших компенсации жителей Врбетице, согласно Полчаку, может получить по 90 тыс. крон (примерно €3 529), а жители наиболее удаленных от него населенных пунктов, где ущерб от взрывов был менее значительным, по 15 тыс. крон. Компенсации должны получить, в частности, жители города Славичин, сел Липова, Галузице и Влаховице, административной частью которого являются Врбетице.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Дипломатический скандал между Чехией и Россией
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
 Через какое время после перенесенной болезни стоит вакцинироваться
Озвучивать героя должен был Высоцкий, но его посчитали "одиозной" фигурой и заменили
Россия потратила на борьбу с коронавирусом более 1 трлн рублей
Мощный взрыв прогремел в Лондоне
Москву накрыл «суперливень» (фото)
Ученые представили «первое в мире устройство для похудения»
Основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» умер от последствий COVID
«Полное неуважение к стране». Португалию возмутил жест Роналду
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Hi-Tech
Персонажей советских мультфильмов «очеловечили». Что получилось Узнаваемые герои в неузнаваемом виде
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Дети
11-летняя девочка родила здорового ребенка и удивила родителей Она стала «самой молодой матерью страны»
Леди
Зара, Жасмин, Киркоров и другие повеселились на звездном ланче Журнал «OK!» собрал друзей на мероприятии в рамках фестиваля «Жара»
Дом
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора
До и после: из бетонной «коробки» — в уютную двухкомнатную квартиру
Цены на аренду загородных домов выросли на 50%
Может ли барная стойка заменить обеденный стол? Мнение дизайнеров
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь